她3年前預言車禍成真！又夢到朋友老公出狀況 提醒後嚇傻

有些人會做預知夢，夢到不幸的事會提醒身旁的人，避免在現實中發生。網友曾經預言朋友的朋友出車禍，沒想到半年後竟一語成讖，最近她又夢到朋友的老公有狀況，於是她趕緊提醒朋友並祈禱朋友一家平安健康。

一名網友在「爆廢公社」發文，她三年前預言朋友的朋友出車禍，雖然車子要花40萬維修費，所幸人沒受傷，沒想到半年後竟成真，且傷況、維修費、車禍情況講得一模一樣，兩人嚇得馬上衝去拜拜。

近日原po又夢到朋友老公有狀況，她趕緊提醒朋友，一問之下才知道「朋友的老公生病了」，由於膽固醇過高、心臟有點狀況，她不禁在內心祈禱，希望朋友一家平安健康並無奈表示，每次提醒完別人自己就會出事，但不提醒又不忍心朋友受傷，「天公伯，我可以不要這種超能力嗎…」。

許多網友提醒原po不該洩漏天機，「洩露天機也會受懲罰啊，甚至你會幫人擔」、「妳夢到可以提醒他們要注意安全，但是不要講說什麼怎麼樣的…」、「你這樣子需要好好修行，而且洩漏天機這個會換成你去扛她的業障，最好叫對方包個紅包給你或送個禮，並不是要詐騙的意思，這是個習俗」。

有網友則表示，「可以當仙姑了」、「我也是⋯⋯都不知道該不該告訴他們（怕被當怪咖）」、「通靈少女」、「說和不說都很兩難，你的心情我懂」、「能預知但又不能改變，這很痛苦」。