他當保險員不到一個月業績破600萬 真相曝光網友酸到爆

每當到了畢業季節，許多社會新鮮人紛紛投入職場，期盼能找到一份能夠大展長才的工作，一名男網友PO文透露自己畢業後從事保險業，起初都拉不到任何業績，沒想到不到一個月的時間，他的業績竟然是公司的第一名，但當他透露當中的技巧後卻引來眾多網友的譁然，負面批評不停湧入。

原PO在《Dcard》寫道以前念學店時渾渾噩噩的過日子，只想要混個學歷就好，但當畢業後卻找不到好工作，只好去當保險員。他聽說這一行競爭很激烈，擔心自己會混不下去，於是進公司後很努力拉業績，但就算找同學幫忙，每個人看到他都敬而遠之，業績也就一直拉不上來，後來實在沒辦法只好回家向爸媽求援。

媽媽聽了二話不說，立刻簽了100萬元的保單，而這份保單也讓他領到了入行後第一筆獎金，後來爸爸看到他有一餐沒一餐的也很心疼，於是便把公司的保險轉給原PO的公司來做，於是不到一個月的時間，他就拉到681萬元金額的業績，成為公司第一名，而第二名則是進公司3年的老鳥，也讓他直呼「原來當保險員這麼好賺」。

只不過看似上進的故事，卻被網友酸爆，「直接靠爸媽走上人生巔峰」、「你沒有靠自己好嗎，你這就是標準的靠爸媽」、「除非你家很有錢，每個月都簽保單，不然之後就要靠自己」、「這樣也能驕傲？」、「想問你打這個表格花多長時間？彩色印刷一張是不是5塊錢」、「回家啃老就好啊」。還有網友質疑原PO這篇貼文根本是假的，「創作文」、「這個根本就是反串吧」、「這篇是在反諷吧」、「我以為這篇反串文欸，為啥大家都這麼認真啦」。