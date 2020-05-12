他驚見紓困亂象「蘇打餅卡位」 網無奈嘆：台灣日常

昨（11）日中央擴大疫情紓困補助對象，農、漁民也可領取生活補貼金1萬元，只要符合資格的民眾都可以申請。對此，今日就有一名離島網友在臉書《 爆廢公社二館 》PO文提到，今日他到漁會門口準備排隊申請補助金時，看到驚人的「排隊景象」，原來不少民眾為了「卡位」申請補助金，紛紛無所不用其極的拿私人物品佔位，從安全帽到礦泉水都有，讓原PO無奈直搖頭。

原PO在文中表示，今日他到離島漁會門口排隊申請補助金時，看到前方的民眾在漁會還沒開門前就先「卡位」，但現場卻連一個人都沒有，留下的只有一堆板凳、竹簍等。照片中可見，民眾為了提早「卡位」申請補助，都拿出私人物品在排隊，除了常見的塑膠椅以外，甚至還有棉布袋、報紙、溫水壺等，原PO還說道「甚至還有人放一包蘇打餅乾」，不禁讓他氣得直呼「早知道就抓一條魚來放！」

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂討論，並搖頭回應，「為了領錢真的是花招百出」、「要是我就全部踢走」、「前不久排口罩，現在排紓困，下一個排什麼」、「可以通知環保局來收垃圾」、「搞不好會有人放一顆米」、「其實這是台灣日常」、「可以報警叫警察來處理，千萬不要自己動手，否則會吃上官司」。