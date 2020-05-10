豆漿未過期瓶身變「紫色」 背後原因曝光

豆漿是營養價值極高的飲品，其富含蛋白質、大豆異黃酮與植化素，可以預防高血壓及糖尿病。日前有網友表示，家中還沒過期的豆漿瓶身卻變成「紫色」，讓她嚇傻直呼「喝了會不會死人」。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文表示，昨晚（9日）拿豆漿出來喝，因為關燈沒看清楚，早上起來發現瓶子從透明變成紫色，但有效日期清楚標示到5月17號，詭異景象讓她好奇詢問「請問這豆漿怎會是紫色的？」

文章一出立刻引來網友熱議，「花青素嗎？」、「火龍果汁？」、「 百分百家人拿去裝別的」、「我以為來到爆廢，會不會是小孩拿彩色筆畫的」、「 聽說最近很流行仙人掌冰」、「感覺是有人直接對嘴喝，所以細菌跑下去了」。

有網友找到臉書粉專「琦玉豆腐店」針對此現象做出解釋，「一般都是開瓶後微生物菌種跑進去，你蓋住變成密閉它就會發酵，豆汁多顏色就愈深，如果沒有洗淨、冷藏容易造成微生物滋長，加上豆漿含有蛋白質，其結構是螺旋狀靠氫鍵連結，所以碰到酒精或是其他因素，就會產生變性的結構，破壞產生紅褐色的固體」。