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已有日檢N1證書是否念日文系？ 過來人曝經歷

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友認為，若能自學拿到日檢N1證書，除非對日本文學、文化有濃厚興趣，否則與其就讀日文系不如選擇其他科系。 示意圖／ingimage
有網友認為，若能自學拿到日檢N1證書，除非對日本文學、文化有濃厚興趣，否則與其就讀日文系不如選擇其他科系。 示意圖／ingimage

不採升學考試成績的特殊選才管道名額漸增，109學年47校458系共開1214名額，其中台大日文系的招生門檻須附日檢N1證書，新聞被轉貼到PTT後引起廣大網友熱議，其中有位在日本工作的網友直言「日本人根本沒在管N1」、「比起日檢，拿出金色多益一堆日本人跪下來」。

為了因應現行入學管道與考試無法讓部分具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷學生順暢的升學，教育部自107學年度將特殊選才招生已納入正式入學管道，開辦至今名額漸增、109學年47校458系共開1214名額，其中台大招生設下諸多門檻，例如若要申請台大日文系須附上日文檢定N1證書。

相較許多學校將日檢N1定為畢業門檻，台大特殊選才將之定為入學申請門檻，有網友在PTT上表示「有N1念什麼日文系」、「真的不是故意的嗎？」、「醫學系要先有醫生執照嗎」、「台大策略啦，反正指考一定補滿，又不怕缺額」；不過也有人持相反意見「過N1還是有讀日文系的必要啊，檢定沒考寫作和口說」、「日文系還需要讀日本文學吧」、「還好吧，都說是特殊選才了」。

對此，有位在日本工作的網友分享自身經驗，他表示高三時就通過日檢N2、大學就讀理組，接著在大學時期通過日檢N1、畢業後選擇到日本攻讀理組研究所，之後就留在日本工作。原PO分享在日本一堆人沒聽過N1證書，甚至面試、工作時也不太注重是否有N1證書。原PO表示比起日文檢定，拿出金色多益證書反而「一堆日本人跪下來」，甚至有些公司只要附上多益證書就可以加薪，原PO認為除非想專精日文翻譯、攻讀日本文化，否則有能力自學日檢N1的人與其念日文系，就讀其他科系可能是較好的選擇。

貼文底下網友紛紛回覆「說得沒錯，在日商工作，日本人只看得起英文比他強的人」、「以前留學的時候日本室友說自己考多益600，整寢在幫他歡呼」、「拿N1再培養其它專長才是王道」；不過對於原PO說法，也有人持不同意見「以前我待日商N1有加2000欸」、「那也要你日文溝通流暢啊，多益滿分但不會日文人家也不敢請你」。

台大 日本 PTT

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