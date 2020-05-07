為何台灣防疫做得好卻有紓困之亂 網揭關鍵原因

行政院宣佈擴大急難紓困金適用範圍，加碼補助無保的弱勢勞工，造成各地區公所擠滿詢問與申請人潮，但許多民眾和第一線公務員紛紛抱怨手續繁雜，更有人直呼「新制看得到吃不到」，全台各地上演「萬元紓困之亂」造成民怨，對此有網友納悶為何台灣防疫做得這麼好，但紓困卻做得那麼差，引起熱議。

昨（6日）一名網友在PTT以「為何防疫做得這麼好，紓困做得這麼差？」為題發文提到，這次台灣防疫做得不錯大家有目共睹，至少目前的防疫成果相對於其他國家是非常好的，但為何紓困方案卻如此混亂。

原PO表示，相對於疫情的處理，政府的紓困方案到現在則是亂成一團，門檻繁多又複雜，到目前為止幾乎沒有聽過稱讚，這也讓他不禁納悶詢問，「造成這兩方面有這麼大的差異的主因是什麼啊？」

文章一出立刻引起網友們紛紛留言討論，許多人認為防疫做得好，靠的是基層人民一起努力，而紓困卻需要靠高層官員的決策，「因為防疫是人民自覺戴口罩」、「因為防疫是靠人民自己才有的防疫成果啊」、「因為台灣人還有sars的陰影阿」。

也有人表示不同人主導，就會有不同效果，並且認為台灣整體醫療體系素質是優秀的，「因為醫護很強但政府一直都很爛」、「一個是神，另一個是騙神」、「一個要考慮選舉，另一個不用」、「防疫是專家主導，紓困是政客主導」。

此外也有留言認為造成重大影響的防疫措施畢竟只影響少數人，「大部分人不用隔離不用幹嘛只是要買口罩戴，紓困範圍那麼大，沒領到或不能領的還不出來罵爆」。