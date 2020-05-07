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鄰居阿姨怨「領不到紓困金」 她留言揭「貴婦生活」被刪好友

聯合新聞網 / 綜合報導
因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院擴大疫情紓困方案，讓無保有工作者也能拿一萬元紓困金。圖／聯合報系資料照片，示意圖
因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院擴大疫情紓困方案，讓無保有工作者也能拿一萬元紓困金。圖／聯合報系資料照片，示意圖

因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院擴大疫情紓困方案，讓無保有工作者也能拿一萬元紓困金。有網友在臉書看到鄰居阿姨常常發文抱怨「領不到紓困金」，於是她在po文底下留言「阿姨的真實生活」，不過卻被對方刪除好友，引起許多網友討論。

一名網友在「爆怨公社」發文，最近看到鄰居阿姨常常發文抱怨「領不到紓困金」，一天甚至超過十篇以上，令原po相當無奈，於是她在po文下留言揭開阿姨的「貴婦生活」，名下有三棟房子、出門不是開賓士就是BMW，可以輪流開出門逛街且不用工作賺錢更不用做家事，家裡都是請人打掃，「所以妳要領什麼紓困金」。

沒想到原po留言後卻被鄰居阿姨刪除臉書好友了，不過她卻開心地表示「太好了」，還立刻封鎖不讓對方加回，因為當初是被迫加對方臉書的，當時還為此還相當困擾，現在終於可以讓對方刪除好友了。

網友紛紛怒批鄰居阿姨，「有錢，還想更有錢，正常的」、「哈~會有閒工夫抱怨領不到補助的，大多數都差不多拉，只是那阿姨還真的蠻有錢的」、「有錢人的煩惱就是他們覺得自己很窮....」、「人不要臉真是天下無敵阿」、「領不到正常的，政府本來就要設排富限制阿，那些人根本不需要這個一、兩萬 ，而真正需要生活紓困的人，因為那些人佔用時間而領不到」、「太貪得無厭真的很糟糕…」。

不過，有網友認為不需要理會對方，「其實你跟他講實話只會惹他不高興，鄰居關係不好以後問題也很多，你不用裡他阿，反正有排富他也不可能領到的，忠言逆耳，惹到小人你日子也不好過」。

疫情 新冠肺炎 疫情紓困

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