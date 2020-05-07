訂餐要等2小時才送到 外送員一句話讓他超崩潰

近年來外送商機蓬勃發展，許多人紛紛投入低門檻的外送服務，但也因此形成外送員素質參疵不齊的情況，一名網友在臉書貼文抱怨日前利用APP點餐，但女外送員竟然是騎腳踏車送餐，而且還遲了2小時才送達，雖然反映後獲得全額退費，但也讓原PO傻眼又無奈，直呼真是外送都市傳說。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己叫外送也叫了2個多月了，但日前卻遇到一名奇葩外送員，讓他快氣炸。他說點餐之後這名外送員回覆自己是騎腳踏車，因此可能要幾個小時後才會送達，讓原PO看了很傻眼，但因為是用信用卡刷卡付費，所以不敢取消訂單怕會被扣錢，只好耐心的等待。

過了1個小時餐點還沒送到，原PO跟客服反映，但客服表示外送員在路上了，他只好繼續等下去；過了30分鐘，外送員還是在原地沒有移動，原PO忍不住第二次反映，最後獲得全額退費，但卻也餓了2個小時，誇張的情況讓他大嘆「各種外送都市傳說，見怪不怪」。原PO將外送員的路線圖和雙方對話訊息截圖貼在臉書上，讓許多網友看了也直呼太誇張。

有網友酸說「2個小時大概自己出去買都可以來回4-5趟了」、「幾小時…現在天氣熱，搞不好餐點送到手上都酸掉了」、「走路都不用幾個小時，遇到這種個案真慘」、「好誇張哦，自己出去買說不定早就吃飽了」、「怎還沒被停權」、「下次可能會有走路幫外送的，然後要隔天才會送到」、「評價根本一點用也沒有」、「幾小時是認真？看到這個我會暴怒」。

令人意外的是這名女外送員誇張的行徑竟然紅到讓許多人都知道她，「我也遇過這位，這也是我最後一次叫外送」、「這個女的已經被說很多次，還有一次她還在她本人臉書PO吃大餐的貼文，都不知道因為自己送餐那麼慢被退貨才會那麼多食物，真的是腦袋有問題」、「傻眼又是這位，上次才看到她PO又有大餐員工餐，他熊貓跟UberEats都有怎麼都沒被停權？」、「笑死，又是她！她在拖到你取消吃免費餐點」。