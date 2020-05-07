新加坡紓困方案贏過台灣？ 兩派網友爭論該不該全民撒幣

為因應新冠肺炎帶來的經濟衝擊，各國紛紛推出不同的紓困方案，也各自引來許多贊成與反對的聲音。有位網友在PTT上分享新加坡成年國民皆可領現金的紓困方案，也引發台灣網友戰成兩派。

網友PO文表示，新加坡的紓困方案是「所有21歲以上的新加坡國民直接轉帳600新幣（約12600台幣），不用申請。一部分的21歲以上永久居民（需主動申請）和長期簽證者可拿到300新幣。兩者都是以轉帳或支票的方式支付。」

此文一出，網友紛紛在下面留言「反觀台灣」。有一派網友讚新加坡的紓困方案是「很有效率的做法」，並酸台灣「需要的領不到，不需要的爽領」、「真的慘輸，光是不用申請直接贏爆台灣」、「台灣政府紓困直接搞成擾民」、「唉……台灣搞得一堆人上公所，公所人員人仰馬翻，也是奇觀」。

另一派則持反面態度，「Errr……不懂經濟學？」、「新加坡人民不生氣沒有排富嗎」、「大撒幣不值得學習，我國要精準投放，救所當救」、「樓上這些以為都不用錢啊？羊毛出在羊身上」、「領不到就資格不符很難懂嗎？為什麼不把錢留給更需要的人」、「沒有排富就是最差的辦法」。也有人說「台灣若這樣發，會被罵爆」，認為不管怎麼做，都會有人不滿。

而也有網友點出紓困的前提是「受疫情影響程度」，「全世界生活影響最小的不就台灣」、「台灣有像新加坡封成那樣？」、「人家確診那麼多，台灣有必要學嗎？」