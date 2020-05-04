她租屋電表放磁鐵想少付電費 房東嘆：台電計費還不滿

租屋時房東大多會使用電表以公平計算個人的電費用量，不過卻有一名女大生在租屋電表上方放2顆大磁鐵，企圖干擾電表運轉以減低電費支出，讓房東看了搖頭直呼，都依台電收費還有何不滿。

一名房東在「爆料公社」貼出一張電表照片表示，日前在整理房客退租的房間時發現一項傑作，只見照片中的電表上頭竟放有2個大磁鐵，用來企圖干擾電表轉動，讓原po當場傻眼。

原po指出，一個房間租金為2000元，費用包含水電還附加網路，而照片中的電表只是用來另外計算冷氣的使用費而已，且金額也是依照台電標準收費，並沒有刻意多收，而面對房客企圖干擾電表以減少電費金額的行為，也不禁讓原po氣喊「到底女大學生哪來的這種腦袋，收費都依台電標準收費了還有什麼不滿意的」。

文章一出，不少網友砲轟，「這種房客真無恥」、「小小年紀就不學好」、「房客違法偷電！可以告他」，不過也有人不是很了解裝磁鐵為何能干擾電表，對此就有一名網友解釋，「這是早期偷電方式，就是把磁鐵放在電表上方，干擾電表內部齒輪停止或緩慢運轉，達到免費用電效果」，不過動手腳破壞、改造或干擾電表皆是違法行為，若被發現除追繳積欠電費外，還會追討罰金恐得不償失。