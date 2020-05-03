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她列舉這幾種母親節禮物想送媽媽 網友勸不要：這是基本禮貌

聯合新聞網 / 綜合報導
母親節即將到來，許多人都苦思著要送給媽媽什麼禮物比較實用？ 圖／ingimage
母親節即將到來，許多人都苦思著要送給媽媽什麼禮物比較實用？ 圖／ingimage

再過一個星期5月10日就是母親節了，相信許多為人子女的都在苦思如何幫媽媽慶祝，或者要送什麼禮物給媽媽，一名女網友在網路上發文表示前幾年送過保養品、紅包、包包等，今年想要送個實用、耐用的東西，因此她列出了3種物品請網友給予意見做為參考，「想問問大家禮物方面會怎麼選呢？」但網友們看了後紛紛提醒當中的2種物品最好別送。

原PO在PTTWomen Talk」版寫道對於即將來到的母親節，今年送禮又陷入了抉擇的漩渦，她說大前年送保養品，前年送紅包，去年則送包包，然而今年這幾樣雖然仍列入考慮中，但還是希望能跟往年不一樣，原PO也點出幾個送禮的條件：1.要實用不要當花瓶、2.最好是細水長流型，慢慢用到很久、3.預算1萬5上下。

她列舉出3樣考量中的禮物，第一個是手機。原PO說媽媽都用安卓手機，不過目前正在使用的手機拍照出來的畫面不太美，因此想幫她升級，換個拍照畫質比較好的手機，但又擔心媽媽大多數時間不主動拍照，只是偶爾用用，恐會讓手機淪為花瓶。第二個是洗碗機，想讓媽媽輕鬆一點，但礙於家裡是小廚房，環境限制多，再加上預算沒有很多，怕買不到好貨，讓原PO擔心「裝了真的有比較好嗎？」

第三個則是掃地機，原PO說之前隱約聽到媽媽說對掃地機有興趣，因此便做了一點功課，雖然之後沒有下文，但猜想如果媽媽真的喜歡的話，那就在預算內挑一台來當禮物。

不過貼文一出卻有許多人認為洗碗機、掃地機這類家電最好別送，「洗碗機有的老人家不愛用喔」、「別送洗碗、掃地、洗衣、烘衣、冰箱這類的」、「我覺得要確定買了會用，很多婆婆媽媽買了掃地機洗碗機，以後還是覺得掃不乾淨、洗不乾淨都放著不用」、「掃地機和洗碗機媽媽想要可以直接買，當禮物不太適合，就會有種掃地和洗碗是媽媽的工作一樣。要買媽媽專屬的東西，因為家事是大家的」、「家電我會翻白眼，全家都在用，感覺我是傭人？」、「除非妳媽抱著家電睡，不然請買她自己用的東西」、「都不好，妳送這個不就擺明叫妳媽做家事」、「不要買打掃類家電當禮物，這是基本禮貌」。

還有網友提供自己的看法給原PO參考，「手機要看她的需求（觀察），洗碗機（佔空間要看有無空間，買大的才會好用，除非你家鍋碗瓢盆很少），掃地機器人（要看妳家的空間如何，用了值得嗎？還有妳媽真的會想被送這個當母親節禮物嗎？）說實在大部分還是現金實在」、「直接給錢不是更好？」、「手機，然後幫媽媽拖地洗衣，完全搞定」、「我們家是直接問欸，有時候自己想的禮物媽媽不一定覺得需要，雖然會少了一點驚喜，但是自己家人嘛，能買到對方真的需要的物品比較實際啦」。

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