他搬到南部後2習慣大改變 網友深表同感：我也是

不知曾幾何時，台灣開始出現北中南生活習慣的比較，不管交通、生活或飲食，網友們都喜歡比較其差異性和優缺點，一名網友在PTT表示自己從台北到台南讀書，住在台南之後一切的習慣彷彿都被同化了，讓他覺得很不可思議，他也好奇地想問「大家有什麼因為搬到其他縣市而改變的習慣嗎？」

原PO寫道住在台南之後，自己最大的改變就是不帶傘了，以前在台北時出門前一定會檢查有無帶傘，如果出門發現沒帶就會折返回家拿，但如今這些習慣卻都不見了。另外對於交通方面的要求也沒有那麼高，他說剛到台南時，如果朋友紅燈右轉他就會嚴肅地指正，後來發現很多當地人都這樣，現在即使朋友紅燈右轉或沒有兩段式左轉，他都已經不在意了。

原PO解釋說雖然不是每個南部人都會這樣違規，但比例上卻比台北還要高，因此讓他覺得就算不是南部人，來了之後好像也都會自動變成南部的模式，這樣的改變讓他好奇的想知道其他人是否也是會如此？有什麼習慣是搬到其他縣市而改變的嗎？

貼文引起網友高度地興趣，許多人紛紛發表自己的心得，「南部人來台北讀書後，對商品價格寬容很多，南部一餐只要300以內都覺得便宜」、「台北100吃不到什麼啊，南部100可以吃很飽」、「搬到新竹後開始用除濕機」、「台北公車司機文雅，台中得抓好扶手」、「北到南，出門會開始穿拖鞋」、「開口會先來個口語或助動詞」。

對於原PO改變帶傘習慣的這件事，許多網友也深表同感，「雨傘這件事情感同身受」、「雨傘跟交通規則有感+1，回來台北後才意識到台北也太常下雨了吧」、「台中人嫁到台北，看到晴天會覺得好難得」、「搬到台南後變得不喜歡走路，也不愛帶傘」、「台北搬到LA，傘丟光光+1」、「我也從北部到南部讀書，下雨真的滿有感的，出門都不用帶傘」、「從台北搬回南部後，就沒再帶傘出門了」。

然而網友討論最多的還是交通方面的問題，「我台北人搬到高雄後，走路3分鐘的地方也要騎機車」、「台北來高雄讀書，即使捷運會到也懶得搭」、「在台北工作一陣子，搬回南部變成距離多近都懶得走路」、「南部出門買東西一定要騎機車」、「走路超有感，在台北走20分鐘好像也還好，高雄超過5分鐘我就會開車」、「中部到高雄讀書，一開始不懂高雄式左轉的想法到底是什麼，半年後沒這樣做很像異類」、「到高雄後學會了高雄式左轉，人行道大家一起把車騎上去」、「『走路』是真的，台北人才在走路的，中南部去7-11都要騎車」。