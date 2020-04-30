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因疫情影響被扣薪還說符合標準 女委屈嘆不知道做錯什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友表示公司明明沒被疫情影響甚至比之前忙碌，但她卻還是被扣薪，讓她非常無奈。示意圖／摘自Pelexs
女網友表示公司明明沒被疫情影響甚至比之前忙碌，但她卻還是被扣薪，讓她非常無奈。示意圖／摘自Pelexs

由於新冠肺炎COVID-19）疫情影響，許多企業都受到波及，不過卻有女網友表示作為一個家族小企業的行政，明明沒被疫情影響甚至比之前忙碌，但卻還是被扣薪，而且老闆還說反正扣完也剛好符合政府的基本底薪，讓她無法理解並無奈表示，「很想知道⋯我到底做錯了什麼？」

昨（29）日一名網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，「因為疫情關係各個老闆都喊苦，連沒影響的也在喊苦？」，她透露自己是一間家庭小企業的行政，公司只有她跟會計兩個員工，而她平常的工作就是接接案子、幫忙處理老闆家裡雜事、打雜，甚至需要銷售和跑工地。

原PO表示，但在昨天她的老闆卻特地把她叫去，並告訴她因為疫情影響，很多工程延宕，要大家共體時艱，於是規劃要把她的全勤獎金2千元扣掉，老闆更說「反正扣完剛好也是符合政府的基本底薪23800」。

原PO表示，目前不知道老闆只有扣她薪水，還是同事的也有，她更無奈的說，這些日子他也沒有閒過，甚至比疫情前還要忙碌，而公司也沒有因為疫情而生意不好，這讓她委屈表示「很想知道⋯我到底做錯了什麼？」

貼文一出許多網友紛紛留言表示，「這種老闆⋯生意好有賺錢時都很安靜，生意不好就開始砍員工福利，如果有好的去處就趁早離開」、「要共體時艱不是不行，但什麼叫反正扣完剛好？這樣講話就知道不是好老闆，快逃」、「建議離職吧，真的很誇張，作業員薪水都比較高」、「通常會計較小錢的老闆，對員工就是苛薄，早點換工作比較實在」、「既然沒全勤了，就開始用力請假吧」。

薪水 新冠肺炎 COVID-19 爆怨公社

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