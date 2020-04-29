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Youtuber們是怎麼走下坡的？ 網分析爆紅YouTuber引熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
「Youtuber們是怎麼走下坡的？」，一名網友回文詳細分析各個爆紅Youtuber。示意圖／ingimage
「Youtuber們是怎麼走下坡的？」，一名網友回文詳細分析各個爆紅Youtuber。示意圖／ingimage

有網友提到幾年前的Youtuber們即使沒有業配還是照樣拍片，但現在沒業配就沒影片外，影片還會出現各種生硬的業配，讓他好奇「Youtuber們是怎麼走下坡的？」，對此一名網友回文詳細分析各個爆紅Youtuber，引起熱議。

該名網友在PTT回文表示，「入行的時候選錯題材，題材燒完之後不知所措開始變成模仿大會」，他提到最慘的是語言類的頻道，因為語言這類能做的東西本來就有限。原PO覺得目前看到比較有趣的是大陸的「Mr. Yang」，不過最近他也意識到該開始轉型，原PO認為他能撐著麼久，應該是因為待的國家多還能講講文化差異、口音差異。

原PO舉例適時轉型並且成功的Youtuber，像是「千千」從一開始的大胃王，轉變成現在的開箱，手作食物搭配自己大胃王的屬性，於是在轉型後訂閱數有增加，觀看數也持續上升。他也提到，至於遊戲實況類或是日常生活類，目前還能活著的大多不是選對題材，不然就是靠Youtuber本身的個人魅力。

另外他提到，「蔡阿嘎、HOWHOW」等Youtuber，靠的是個人特色加上培養了許多年的忠實觀眾，於是成為Youtube圈的常青樹。而原PO表示最讓他佩服的是「狠愛演的蛇丸」，「吃個飯幾百萬人看、也沒什麼爆點就幾百萬人看、影片內容就吃東西或是跟朋友玩一些大家都會玩的事情，隨便都一百幾十萬觀看」。

貼文一出網友認為「未來更多人進來做以後，管你訂閱人數多少照樣被淘汰」、「都同一套劇本，觀眾也是會疲乏的」、「競爭太激烈，很容易變免洗」、「優土柏最怕的就是沒題材可以拍」、「最難的部分是從零到十萬，十萬之後放著穩定都會有點收入」、「還是要夠有趣才撐得久，現在Youtuber太多，喜好換得很快」、「蹭時事就是會有人看」。

業配 PTT YouTuber

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