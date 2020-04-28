她穿內衣驚見標籤有「珍珠」 真相曝光網嚇傻：雞皮疙瘩掉滿地

日前有名女網友發文表示，這天早上準備出門上班，穿內衣時驚見標籤暗藏「可怕玄機」，嚇得她當場爆粗口，照片在網上曝光，網友看完頭皮發麻直呼「雞皮疙瘩掉滿地...還好有發現」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片寫道「一輩子都有陰影了」，只見內衣側邊的標籤上有9顆「白色珍珠」，乍看之下以為是裝飾物，沒想到仔細看差點嚇傻，因為9顆白色物體竟是蟲卵，而且有些已經孵化，嚇得她怒飆一連串髒話。

事後該名網友提到，這些白色蟲卵是是黃斑椿象，春夏季為繁殖期，「平常衣服習慣晾在外面，所以應該是在陽台下蛋，不是從房間蹦出來的，大家收衣服時要睜大眼注意看」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「太可怕還好有發現」、「嚇到不敢穿內衣了」、「我以為是珍珠，沒想到是蟲蟲」、「已經孵化也太噁了」、「好可怕，以後收衣服都有陰影⋯」、「這不注意看還以為是裝飾」、「不能接受！還好版主有發現」。