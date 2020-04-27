進診所忘戴口罩 男子挑戰娃娃機夾口罩下場悲劇了

為了防止新冠肺炎傳染，許多醫療院所都會要求病患看診要配戴口罩。日前有位媽媽要帶女兒看牙科，隨行原po的乾兒子進診所前才發現自己忘記戴口罩，於是跑到外面，剛好看到一台夾娃娃機有口罩，嘗試挑戰，卻沒想到最後竟花了100多塊才夾到。

原po25日在「爆怨公社」發布貼文，當天他和女兒及乾兒子三人外出，先去飽餐一頓後就陪女兒到牙科裝牙套，在進去看診前，乾兒子發現自己沒有口罩，於是到外面去找，剛好看到一台夾娃娃機裡放著口罩，乾兒子便想嘗試用10塊錢夾口罩。

沒想到爪子竟直直插入口罩包裝上的膠帶，被膠帶黏死。原po指出，因為膠帶黏得很緊，很難弄下來。店內也沒有台主的電話，無法找人幫忙，只好再花錢想辦法把口罩甩下來，最後竟多花了100多塊才成功拿到。

其他網友看到留言笑說：「卡住了」、「再投10元甩起來」、「哈哈哈哈哈哈哈悲劇了」；當事人也在下方回應：「氣死我了啦！害我又花100多塊才把他弄開！」另外也有人問可以把手伸進去拿嗎，不過原po表示，因為機器有板子擋住，所以沒辦法。