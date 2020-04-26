聽新聞
test
0:00 / 0:00
他問羅志祥還混得下去嗎？ 網推測：台灣人的記性太差
近日羅志祥與大陸網紅周揚青的分手消息鬧得沸沸揚揚，女方更爆料羅志祥每到一座城市就和不同女生約砲、染指旗下女藝人，讓周揚青氣得在微博上大罵羅志祥渣男，昨晚大家紛紛猜測的「旗下女藝人」愷樂，更是在自己的IG發出道歉聲明，等同於承認周揚青的指控。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，他認為這次「豬揚色變」不同以往林俊傑的八卦是路人正妹等級，而是周揚青要毀滅小豬，因此就好奇詢問網友「小豬還混得下去嗎？」
原PO在文中表示，不同以往林俊傑的八卦是路人正妹等級的，所以他就疑惑的問道「這次是周揚青親上火線要毀滅小豬，基本上在中國應該很難混下去了吧？回台灣能回收嗎？」
PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言推測，羅志祥依然可以在台灣存活，原因是因為台灣人的記性太差，「可以，台灣人記性不好」、「阿翔都可以了，阿祥一定也可以」、「一定可以啊，看是要回來台灣還是怎樣」、「可以啊，你忘了台灣演藝圈什麼人都收」、「中國不行，台灣一定可以啊！沒看那麼多道德瑕疵的都過很好」、「阿翔都可以，台灣人很包容的」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言