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他問羅志祥還混得下去嗎？ 網推測：台灣人的記性太差

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他認為這次「豬揚色變」不同以往林俊傑的八卦是路人正妹等級，而是周揚青要毀滅小豬，因此就好奇詢問網友「小豬還混得下去嗎？」。圖／摘自IG
一名網友PO文提到，他認為這次「豬揚色變」不同以往林俊傑的八卦是路人正妹等級，而是周揚青要毀滅小豬，因此就好奇詢問網友「小豬還混得下去嗎？」。圖／摘自IG

近日羅志祥與大陸網紅周揚青的分手消息鬧得沸沸揚揚，女方更爆料羅志祥每到一座城市就和不同女生約砲、染指旗下女藝人，讓周揚青氣得在微博上大罵羅志祥渣男，昨晚大家紛紛猜測的「旗下女藝人」愷樂，更是在自己的IG發出道歉聲明，等同於承認周揚青的指控。對此，就有一名網友在PTTPO文提到，他認為這次「豬揚色變」不同以往林俊傑的八卦是路人正妹等級，而是周揚青要毀滅小豬，因此就好奇詢問網友「小豬還混得下去嗎？」

原PO在文中表示，不同以往林俊傑的八卦是路人正妹等級的，所以他就疑惑的問道「這次是周揚青親上火線要毀滅小豬，基本上在中國應該很難混下去了吧？回台灣能回收嗎？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言推測，羅志祥依然可以在台灣存活，原因是因為台灣人的記性太差，「可以，台灣人記性不好」、「阿翔都可以了，阿祥一定也可以」、「一定可以啊，看是要回來台灣還是怎樣」、「可以啊，你忘了台灣演藝圈什麼人都收」、「中國不行，台灣一定可以啊！沒看那麼多道德瑕疵的都過很好」、「阿翔都可以，台灣人很包容的」。

小豬 PTT 周揚青

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