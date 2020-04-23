快訊

北捷蘆洲線三民高中站 驚傳女子揮舞菜刀遭警壓制

桃園傳光頭刺青男強押女學生上車 載到公園企圖性侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老家遭潑檳榔汁 他曝惡鄰其他罪狀網友全都怒

聯合新聞網 / 綜合報導
老家隔壁搬來新鄰居後，對方半夜不僅大吼大叫、大力甩門，最近甚至對他們家陽台潑檳榔汁，讓原PO一家苦不堪言。圖擷自爆怨公社
老家隔壁搬來新鄰居後，對方半夜不僅大吼大叫、大力甩門，最近甚至對他們家陽台潑檳榔汁，讓原PO一家苦不堪言。圖擷自爆怨公社

一名網友發文訴苦，自從老家隔壁搬來新鄰居後，對方半夜不僅大吼大叫、大力甩門，有時還開改裝汽車催引擎，最近甚至對他們家陽台潑檳榔汁，但又害怕報警會讓他們更變本加厲的找麻煩，讓原PO一家苦不堪言。

日前一名網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，老家隔壁最近剛搬來新鄰居，自從他們搬來後每天半夜不是大力甩門，就是大吼大叫，不然就是洗澡弄一堆噪音，或開改裝汽車催引擎，而且白天還不允許住在老家的阿嬤活動太大聲，因為他們要睡覺。

最近原PO回老家時甚至還發現陽台被潑檳榔汁，讓他痛批「擺明就是要對阿嬤施加壓力，欺負只有老人的家庭很好玩嗎？」。原PO補充，父親也住在老家，而他則只有連假才會回去，而爸爸和阿嬤不希望報警提告，因為怕以後隔壁的會變本加厲的找麻煩。

貼文一出網友們紛紛留言表示，「裝能收音的監視器 就有證據可以提告了」、「支持蒐證提告」、「社會潛在危險份子」、「不要以暴制暴，那種人什麼事都做的出來，有可能還會沒罪」、「遇到這種鄰居很可怕，如果只有老人家單獨住的話，還是裝個監視器安心」。

噪音 爆怨公社

延伸閱讀

過生日沒人約！ 客服「一句話」讓他超感動 網：好貼心

62元滿滿一鍋！全聯超強蚵仔麵線 吃過的網友都說讚

幫老婆跑腿買鹽！最後扛25公斤回家 下場曝光網笑翻

他問為什麼還要排口罩？ 網一針見血點出排隊意義

相關新聞

老家遭潑檳榔汁 他曝惡鄰其他罪狀網友全都怒

一名網友發文訴苦，自從老家隔壁搬來新鄰居後，對方半夜不僅大吼大叫、大力甩門，有時還開改裝汽車催引擎，最近甚至對他們家陽台潑檳榔汁，但又害怕報警會讓他們更變本加厲的找麻煩，讓原PO一家苦不堪言。

他問為什麼還要排口罩？ 網一針見血點出排隊意義

口罩3.0已於22日正式上路，民眾已經可以在鄰近的超商預購、繳費、取貨，便利性提升不少，然而今天（23日）有網友看見部分藥局前還是有排隊人潮，好奇上PTT詢問「為何今天還要排隊買口罩」？

過生日沒人約！ 客服「一句話」讓他超感動 網：好貼心

生日時收到朋友及家人的祝福是非常開心的事，但若沒人記得自己生日陌生人卻給予祝福，就會很暖心。一名大學生在生日當天收到旅人卡簡訊，打電話去核對資料時，客服人員竟在電話中祝他生日快樂，令他既驚訝又感動。

新冠肺炎帶來什麼好處？ 網曝這個影響讓人好輕鬆

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球確診病例及死亡人數不停攀升，各國陸續祭出鎖國、禁足、戴口罩等措施，近日就有一名網友好奇發問，這次的疫情除了對造成地球的污染變少之外，還有什麼好處嗎？有網友則幽默回應：「戴口罩不用勉強假笑」、「不用控制表情，好棒」。

鄰居頻佔車位屋主沒轍 總幹事吐「一句話」網笑翻：引戰系畢業

有位大樓住戶在臉書抱怨鄰居時常佔用他的車位，讓他十分困擾，便請總幹事處理，不過總幹事表示自己勸不動，甚至還不小心直言，鄰居說原po很白爛，讓原po相當傻眼，而網友也笑說，總幹事是引戰系畢業。

軍艦爆疫情曝國軍該改革？網直指「四大陋習」為停滯主因

近日國軍敦睦艦隊發生群聚感染，截至目前為止已有28例新冠肺炎病例，再次造成人民恐慌，網路上也有各種猜測言論。此外，由於國防部對於艦隊染疫的說明不盡人意，部長嚴德發更舉行臨時記者會向國人道歉。

買套房出租算財富自由？ 網狂打臉：南部一萬都能租透天了

許多人都希望擁有「財富自由」，而每個人對財富自由的定義也不同。一名網友在南部買了一間中古套房，貸款24年，想裝潢後出租一個月10000元，他好奇，「買一間套房算財富自由了嗎？是不是可以退休了？」，引發網友熱烈討論。

吃臭豆腐配泡菜驚覺口感不對 他吐出見「濕軟物體」直呼太噁

有位網友在網路發文抱怨自己許久沒吃臭豆腐，沒想到一吃卻中大獎。他提到日前在吃臭豆腐時，發現旁邊的台式泡菜中竟含有一團濕爛的衛生紙，讓他當下吃了趕緊吐出直言「實在太噁心」。

外送員無接觸送餐 看到門口「五字」大讚：優質客人

新冠肺炎疫情擴散，許多民眾為避免被感染會選擇外送服務，外送提供「無接觸服務」不需和外送員直接接觸就可享受外送服務。一名外送員在送餐時，看到客人門口放了張紙條，上面的五個字讓他大讚，「希望客人都可以這樣」，引起網友熱議。

染疫官兵獨自上摩鐵很奇怪？ 老司機曝2大動機最有可能

海軍敦睦艦隊官兵群聚感染新冠肺炎（COVID-19）的事件，由於確診的27位官兵足跡早已在2天半內遍佈全台，引起民眾恐慌。各地方政府衛生局也緊急展開疫調，希望能盡快掌握相關接觸者的行蹤，防止疫情再度擴大。其中，一名確診官兵被指出下船後獨自直奔汽車旅館，這讓一名網友對他的行為無法理解，認為「一個男人自己到汽車旅館說要休息幾小時，會很奇怪嗎？」對此，就有內行網友出面回應，直指男生獨自一人去汽車旅館，只有「等電話」及「放鬆」兩件事可以做。

若染疫會誠實向上級反映嗎？ 網一面倒：保護自己和他人

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，國內日前因敦睦艦隊隱匿疫情，而出現重大防疫破口，官兵下船後的足跡成為了眾所矚目的焦點，不少人也都感到相當緊張。對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，若是這件事情發生在平民百姓身上，一旦有症狀可能全公司都要被隔離，工作延遲、假期被打亂等問題一定會出現，更別說公司的虧損等，於是他就好奇的詢問廣大網友「講了整個公司都要在家工作，你敢講嗎？」

半夜洗衣機運轉！出門查看驚見陌生人闖家中帶衣服來洗

日前有名女網友在網路上發文，近日半夜時常聽到洗衣機運轉的聲音，讓她感到相當疑惑，決定和老公一起調查真相，沒想到事後卻發現，竟是陌生人闖入家中使用洗衣機，而且還不只發生一次，讓她不爽到飆罵髒話。

熱門新聞

幫老婆跑腿買鹽！最後扛25公斤回家 下場曝光網笑翻

他問為什麼還要排口罩？ 網一針見血點出排隊意義

日本第一牛郎羅蘭遊港豪住五星級海景套房 裝潢設備超奢華

過生日沒人約！ 客服「一句話」讓他超感動 網：好貼心

鳥屎常滴在BMW車主放「驅鳥神器」 網友：比較會嚇到人

他手繪發票連QRcode都神還原 網友讚嘆：收下我的膝蓋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。