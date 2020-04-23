老家遭潑檳榔汁 他曝惡鄰其他罪狀網友全都怒

一名網友發文訴苦，自從老家隔壁搬來新鄰居後，對方半夜不僅大吼大叫、大力甩門，有時還開改裝汽車催引擎，最近甚至對他們家陽台潑檳榔汁，但又害怕報警會讓他們更變本加厲的找麻煩，讓原PO一家苦不堪言。

日前一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，老家隔壁最近剛搬來新鄰居，自從他們搬來後每天半夜不是大力甩門，就是大吼大叫，不然就是洗澡弄一堆噪音，或開改裝汽車催引擎，而且白天還不允許住在老家的阿嬤活動太大聲，因為他們要睡覺。

最近原PO回老家時甚至還發現陽台被潑檳榔汁，讓他痛批「擺明就是要對阿嬤施加壓力，欺負只有老人的家庭很好玩嗎？」。原PO補充，父親也住在老家，而他則只有連假才會回去，而爸爸和阿嬤不希望報警提告，因為怕以後隔壁的會變本加厲的找麻煩。

貼文一出網友們紛紛留言表示，「裝能收音的監視器 就有證據可以提告了」、「支持蒐證提告」、「社會潛在危險份子」、「不要以暴制暴，那種人什麼事都做的出來，有可能還會沒罪」、「遇到這種鄰居很可怕，如果只有老人家單獨住的話，還是裝個監視器安心」。