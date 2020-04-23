他問為什麼還要排口罩？ 網一針見血點出排隊意義

口罩3.0已於22日正式上路，民眾已經可以在鄰近的超商預購、繳費、取貨，便利性提升不少，然而今（23）日有網友看見部分藥局前還是有排隊人潮，好奇上PTT詢問「為何今天還要排隊買口罩」？

這名網友仔細推敲民眾買口罩的方式與習性，「1、4/10～4/22買的人還沒14天不能買，所以今天不會來跟你搶。2、網購2.0的人應該很習慣了，也不會來現場買。3、從來都還沒買的人，如果前幾天剩那麼多都不去買也不太可能突然出現在今天買吧。4、還有新增的超商3.0」。

原PO分析完畢後，網友得出一個結論「只剩4/9（之前）有買到的人今天才會來買」，並呼籲這些人別浪費時間排隊，口罩存貨還很多，隨時都買得到。

此文引來網友精闢回覆，「那是社交活動，不是排隊」、「請不要剝奪老人的娛樂好嗎」、「排健康的」、「跟等垃圾車一樣的社交活動了」、「排隊有種參與感，不要剝奪老人興趣」。也有網友非常實際，「大省七元運費，年輕人就是懶又浪費」。可見即使口罩制度變得再簡單方便，跑一趟實體藥局對部分民眾而言還是最踏實的方法。