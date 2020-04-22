軍艦爆疫情曝國軍該改革？網直指「四大陋習」為停滯主因

近日國軍敦睦艦隊發生群聚感染，截至目前為止已有28例新冠肺炎病例，再次造成人民恐慌，網路上也有各種猜測言論。此外，由於國防部對於艦隊染疫的說明不盡人意，部長嚴德發更舉行臨時記者會向國人道歉。

自從公布敦睦艦隊確診案例以來，網路一直有聲音質疑海軍是否在行程期間、官兵出現症狀時，試圖隱瞞疫情。由於海軍規定，在艦隊出航與航行時段，每天都需由船醫回報狀況，結果卻爆發群聚感染，但國防部軍政副部長張哲平卻表示因船醫回報都正常，使得政策督導單位無法掌握真實情況，更引起許多質疑聲浪。

有人就認為軍隊裡讓人詬病的事情不少，便在PTT八卦版詢問「這次艦隊確診，國防部遮遮掩掩還說謊，是不是該改革一波了」，引發網友熱議，有人一針見血地指出國軍目前四大陋習「環境封閉」、「惡習文化」、「壓抑風氣」、「威權思想」，認為這就是讓國軍遲遲無法前進的主因。

不過大部分網友仍消極表示：「改革只是換批人而已，還不是同一種教育出來的，有差？」、「國軍也要改、警察也要改、司法也要改，這不可否認，要改的太多改革都麻嘴巴講講，裡面高官哪想動。」、「國軍得徹底的去中國化和做虛假化，否則沒救」、「早該改革了，一堆屁事，不用打仗就先陣亡」、「國民黨深植軍公教，沒這麼容易改」。此外，也有人認為，軍方現在「已經比十年前透明了」。