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鄰居頻佔車位屋主沒轍 總幹事吐「一句話」網笑翻：引戰系畢業
有位大樓住戶在臉書抱怨鄰居時常佔用他的車位，讓他十分困擾，便請總幹事處理，不過總幹事表示自己勸不動，甚至還不小心直言，轉達對方覺得原po很白爛，讓他相當傻眼，而網友也笑說，總幹事是引戰系畢業。
一名網友在「爆怨公社」貼出一段對話，他向總幹事提到，「x號8樓的每次都停我的車位，這件事有辦法處理嗎」，原想向總幹事求助鄰居亂停車的問題，沒想到總幹事見他請求卻回「我跟他講不通」，甚至轉達對方的話表示，「他說你早上上班沒在停，下班到了打給他，他就會來移車」，不過更令原po傻眼的是最後總幹事竟吐出對方真話，「他說你很白爛」，讓他看了直呼「壞鄰居正常發揮中」。
文章一出，引來許多網友熱議。而網友對於總幹事吐出真話紛紛留言表示，「車位被停還被嗆，真衰」、「最後一句笑翻」、「奇文共賞」、「我本來以為總幹事是維護鄰居和氣的橋樑，看樣子好像沒有」、「總幹事引戰系畢業吧」。
不過也有網友提出建議，「拍照蒐證告他」、「如果確定車位所有權人是你，建議連續蒐證，車位算是不動產的一種」、「直接告下去一次就不敢了，這屬侵佔」、「請他付租金好了」。
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