出現肚子痛、呼吸不順暢症狀！台南女看新聞驚覺足跡與確診者重疊

海軍敦睦艦隊感染24名新冠肺炎（COVID-19）案例，確診者足跡遍布全台，為了防止疫情擴大，中央疫情指揮中心針對曾與染疫者待過同一地方的民眾發出緊急細胞簡訊，提醒國人注意自身健康管理。對此，台南有女子昨（20日）晚間表示，近日逛完台南新天地後，沒多久出現感染症狀，看新聞才發現足跡與確診者重疊，嚇得她趕緊到醫院檢查。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，19日下午到台南新光三越新天地後，晚間出現胸悶、呼吸不順暢、肚子痛、疲倦等症狀，後來看新聞才驚覺自己的足跡與確診者相似，讓她心情忐忑不安。

原PO為了安全起見，於是前往醫院等待檢疫，同時無奈地說「18號召回，19號百貨公司才宣布封館消毒，但我是19號去的，而且百貨公司是晚上9:00過後才封館」，面對這情況讓她緊張直呼，「現在心情很複雜，請不要噴我」。

事後原PO更新貼文報平安，目前尿液檢查跟肺部X光檢查都沒有問題，醫護人員表示，「未來14天的自主健康管理有持續出現症狀一樣要再回來做篩檢，因為時間短跟病毒量不夠可能導致檢驗不出來」，同時也呼籲民眾「出入公共場所都要戴上口罩，保護自己也保護他人」。