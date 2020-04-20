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染疫海軍有症狀沒人敢說？ 內行網友揭背後真相
近日傳出國內首起國軍確診新冠肺炎（COVID-19）的案例，讓原本趨緩的疫情又再度緊張起來。曾停靠帛琉的海軍敦睦艦隊，歷經30多日的航行後返台，沒想到下船後卻傳出有官兵確診，目前此案件相關的感染人數共有24人。一名網友就在網路論壇PTT上發文表示，確診的官兵中，「難道沒有一個人覺得自己身體怪怪的嗎？」若是能即時呈報，或許感染就不會擴大至此。對此，有網友就直言：「當過兵的都知道，沒人想當害群之馬」。
由於確診的部分官兵，在篩檢前就曾出現相關症狀，並自行前往就醫，這讓一名網友在PTT上發文提及，確診的官兵並不是只有一個人，真的沒有人覺得自己的身體有狀況嗎？「其中只要有一個誠實點、講出來，現在不就沒事了，他們到底為何不敢講，有人知道嗎？」
貼文引來網友熱烈討論，不少網友就反問原Po「你是不是沒當過兵？」直言：「當過兵就知道為什麼了」、「當兵是不能說實話的」、「當過兵都知道講了也沒用」。有人也表示，「你講了就不能放假啦，沒當過兵是嗎」、「當過兵的都知道，沒有什麼是比不能放假還慘的」；部分網友更指出，這是「軍中文化阿，第一個上報的會被特別照顧」。
確診的24位海軍敦睦艦隊官兵足跡遍佈全台10縣市，包括基隆、台北、桃竹苗、雲嘉南及高雄等地。中央流行疫情指揮中心也於今（20）日稍早發出細胞簡訊，提醒有與確診者停留過相同場所的民眾，要進行自主健康管理。
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