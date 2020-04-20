套房隔音差被室友投訴鬧鐘太大聲怎麼辦？ 網教1神招：調震動放枕頭下

一般學生或租屋族經常都會選擇租離公司近的雅房或套房，但若要同時考量到價格與房屋的品質，恐怕經常會遇到居住品質不盡人意的情況。對此，就有一名女網友在PTT中PO文表示，由於自己租的套房隔音沒有很好，在房間外都可以聽到別人房間的聲音，結果近日早上起床時，就看見房間門貼了，被其他室友抱怨「鬧鐘太大聲」的字條，不過若是把鬧鐘聲音調小，自己根本就起不來，於是就忍不住求助廣大網友「被投訴鬧鐘太大聲怎麼辦？」

原PO在文中提到，自己現在住的套房隔音沒有很好，在房間外可以聽到別人房間內的聲音，但在自己的房間內就聽不到別間的聲音。然而日前他起床時就發現門上被室友貼紙條提醒「鬧鐘聲音太大」，害對方每天都一大早就被吵醒，睡都睡不好，並希望原PO能將鬧鈴聲調小。

不過原PO卻無奈的表示，因為自己有時候都聽不太到鬧鈴聲，所以如果調小的話根本起不來，加上對方還告知原PO沒有限期改善，就會向管理員投訴，讓他焦急的不知道該怎麼辦才好，因此好奇的說道「如果是你該怎麼辦？」

PO文一出後，隨即引來大批網友討論，紛紛留言建議原PO可以改善的方法，「把手機調振動，放在枕頭底下超有效」、「其實智能手環也是個辦法」、「網拍有強力震動鬧鐘，放在枕頭下那種」、「有震動的鬧鐘啊，或找看看有沒有能電醒的」、「調震動塞枕頭下」、「把鬧鐘放在床頭處，一響立刻關掉」、「推智慧健康手環，還可以追蹤睡眠品質」、「小米手環是震動的，或是用其他的手環鬧鐘」、「如果嫌震動太小聲可以放玻璃杯內，聲音會放大」、「換鬧鐘聲音，有時候是聽習慣了，換一個就可以不用很大聲也會聽到」。

不過也有網友持不同看法，認為執意不將鬧鈴聲調小，吵到對方的行為「很自私」，「大學時有遇過這種室友，每天遊戲打到5點然後調7點的鬧鐘，吵大家起床叫她，超自私」、「最討厭這種人，早上都被吵醒」、「遇過這種人，整棟樓都醒了，響了快20分鐘」、「起不來明明是自己的問題，為什麼要影響到別人，這種人真的很自私」。