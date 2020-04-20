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磐石艦發燒三人抗體陽性 張上淳研判於船上感染、發病

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軍營「睡通舖」染疫風險高 網直言：一人感冒全寢躺！

聯合新聞網 / 綜合報導
敦睦支隊的磐石軍艦緩緩靠港。圖／取自軍聞社
敦睦支隊的磐石軍艦緩緩靠港。圖／取自軍聞社

新冠肺炎肆虐，我國艦隊爆出群聚感染案例，有網友表示，在軍中都是群體行動，也都是睡通舖，只要被傳染就很難痊癒，許多人現身說法，「交叉感染，好了以後又被傳染」、「一人感冒全寢躺」。

中央流行疫情指揮中心指出，國軍敦睦艦隊發生群聚感染，經採檢700多人後，磐石艦上共計有24名官兵（案396-398、400-420）確診新冠肺炎，衛生單位目前已掌握接觸者共255人，其中177人為居家隔離對象，78人為自主健康管理對象，將陸續安排採檢。

有網友在PTT發問，在軍營內得到傳染病的風險，是不是比一般人來得高？許多網友紛紛表示認同，留言「一人得病萬家咳」、「每天都群聚，又沒有社交距離」、「睡通鋪，永遠集體行動，根本煉蠱場」、「去年我在裡面，我吃了兩個月的藥都好不了，退伍過幾天馬上好」、「立正站好班長都近距離大聲講話噴口水，回答也大聲噴回去」。

還有人留言「這輩子感冒最嚴重一次就在當兵得的」、「人生中唯一次發燒就當兵的時候～39.5度燒四天」、「通舖躺下去，一人感冒全寢躺」、「以前我住坑道，幾百人一起起居，全部都會中」。

新冠肺炎 軍人 敦睦艦隊

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