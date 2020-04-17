過敏鼻塞難呼吸 他拉開口罩卻遭阿伯飆罵：就是有你們這種人

新冠肺炎肆虐全球，目前已造成逾200萬人確診、14萬多人死亡，民眾紛紛戴起口罩自保，也因為疫情緊張，使得社會上人人自危、草木皆兵，一名網友在網路上發文表示自己因為過敏而鼻塞，前幾天走在路上時因為戴著口罩很難呼吸，只好將口罩拉開一點點，結果被一旁的阿伯看到後竟然對著他飆罵，讓他相當委屈。

原PO在《Dcard》論壇寫道自己是過敏兒常會鼻塞，日前他因為剛好鼻塞再加上戴著口罩，走在路上時覺得呼吸特別困難，也很難一直擤鼻涕，而且如果拉下口罩被風吹到又會打噴嚏打不完，讓他很困擾。不過因為想不到什麼好方法，原PO只好不停地把口罩拉開一點點呼吸，就這麼剛好被一旁正等著過馬路的阿伯看到，竟然很生氣的怒罵他「台灣就是有你們這種不戴好（口罩）的敗類才會有病啦」，原PO被這麼突如其來的狀況嚇得愣在原地，不明白為何對方要這樣罵他。

原PO跟阿伯解釋自己是因為過敏而不是感染新冠肺炎，請他不要擔心和誤會，但對方完全不領情，還不斷的說原PO會被罰錢、如果自己得病，做鬼也不會放過他等等，直到綠燈亮了，阿伯才邊回頭邊罵的走了，留下原PO錯愕的呆在原地。他事後想想自己拉口罩其實也有錯，「畢竟現在最重要的是防疫，的確是要好好戴上口罩避免感染，可是對於過敏的我實在也沒有完美的避免方法」，他也想問網友們有沒有什麼好方法？

貼文引來其他有相同症狀的網友共鳴，「我也是過敏的深度受害者，每逢冬天必定鼻塞，至今已20年了呢」」、「我是過敏兒，最近也常常被誤會」、「我只要變天就咳嗽，沒事都不敢出門了怕嚇到人」、「過敏還會引發別的症狀，不止流鼻水、鼻塞、黑眼圈，我還會卡痰，真的很怕被路人瞪，但我真的不是故意的」、「這幾天過敏超嚴重，已經心如死灰，讓鼻水自己往下滴，不知道是不是換季的關係，我剛才才輕咳一下，痰就飛出來了」、「過敏兒感同身受，在捷運上戴著口罩發作連續打了5個噴嚏，所有人都盯著我看，然後到下一站之前整節車廂的人不知道為什麼都消失到別的車廂了」。