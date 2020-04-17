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德國收台灣口罩卻低調避談 他曝有如日本311捐款翻版

聯合新聞網 / 綜合報導
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延，台灣捐贈100萬片口罩給德國，原訂15日舉行捐贈儀式，活動臨時取消，德國媒體表示疑似中國施壓。圖／報系資料照片
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延，台灣捐贈100萬片口罩給德國，原訂15日舉行捐贈儀式，活動臨時取消，德國媒體表示疑似中國施壓。圖／報系資料照片

台灣因為口罩產能增加，在供給給國人無虞之下，政府以防疫模範生的角色跟全球分享防疫經驗及物資，但台灣捐贈給德國百萬片口罩後，卻因為德國官員在接受媒體詢問時卻避談台灣，引起不小爭議。有網友在PTT發文表示這起事件就有如日本311事件捐款的翻版，當初日本政府第一時間沒有公開向台灣致謝，但如今「台日友好」的結果也讓他覺得德國政府沒反應，人民也會有反應的。

德國在收到台灣援助的1百萬片口罩之後，發言人塞柏特（Steffen Seibert）僅以「謝謝他國援助」帶過，記者會上更絕口不提「台灣」二字，讓德國記者完全看不下去，消息一出也引起台灣人民譁然。一名網友針對此事發文表示這起風波就有如日本311大地震捐款的翻版，當初台灣捐給日本的金額至少200億日圓（約新台幣68.5億元），居世界第一，但日本政府礙於「不可說」的壓力，第一時間不正面對台灣道謝，「以結果而言，反而促進台日友好至今，不管是民間還是官方，現在對台灣都是非常有好感的」。

原PO說民主國家最終會是以人民的意見為主，「台灣捐贈是事實，免費又是高品質的口罩，對德國人民有幫助，政府就算沒反應，人民也會有反應，所以台灣外交部的應對是正確的」。他也說台灣這種施恩不忘報的態度，更能凸顯台灣跟中國的差異性。

原PO的貼文引來網友熱烈的留言分享自己看法，「民主國家，自動會汰換政黨啦」、「本來就是要調整心態，飢渴到馬上要叫對方表態只是『呷緊弄破碗』，沒必要爭立即要感謝或甚麼的」、「可以等看看一年後，德國是不是有對台灣比較好啊」、「給日本是人民受惠，捐德國是給醫護，德國人民完全無感」、「推原PO，官方不感謝，最重要是民間知道就好，民間會影響官方」。

還有人對當初311捐款也有不同意見，「311捐款多數是民間，政府是捐多少…」、「日本官方對台灣友好？光漁業就一堆衝突」、「台日本來就官方普通，是民間友好」、「其實安倍後來有在國會感謝台灣」、「311是捐給日本東北的災民，結果全日本人都好感動」。

德國 口罩 日本311大震

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