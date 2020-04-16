她訂外送氣炸「沒收到餐、無法退款」 網勸：貨到付款較保險

受新冠肺炎（COVID-19）影響，許多民眾選擇減少出門外食的頻率，選擇在家煮飯或訂外送解決三餐，不過近期有網友發文抱怨，表示訂了熊貓外送，準備下樓等待外送員時，訂單卻突然顯示已完成，等了半天卻未收到餐點，向客服反應後對方卻表示外送員有送達，並有撥打電話，而原PO事後調閱監視器卻發現無人出現，她氣憤表示花了200塊調監視器卻沒看到有人送來，對此許多網友直呼這根本是詐欺，並提醒大家不要用刷卡訂外送，改用貨到付款。

原PO於11日在「Dcard」發文，自己因為疫情和免運關係，時常使用Foodpanda熊貓外送，但是自己這次遇上了外送員按完成訂單卻不送單的事件，她說自己在訂單顯示快到時就下樓等待外送員，沒想到下樓刷新訂單後卻顯示已完成狀態，但她根本沒拿到餐點，也沒看見外送員，於是她立刻聯絡客服，但對方只是叫她等待2到4分鐘，接著聯絡窗口卻自動關閉了，而原PO事後又馬上聯絡另一個客服。

原PO向客服陳述遇到的問題，但客服仍回應「外送員已抵達您的送餐地址」，對此原PO相當氣憤，表示自己在樓下等卻沒看到人，根本無法領餐，她回應客服請外送員證明自己有在門口或是有打電話、傳訊的紀錄，不過客服最終仍表示外送員有在正門口等待10分鐘，並有提供照片給他們，指出因為原PO沒有領取餐點才被迫取消訂單，所以沒辦法退款。

原PO對此則提出質疑，表示「我這邊根本沒收到任何通知，也沒有訊號不好的問題，從訂單顯示快到了到已完成，只有短短2分鐘，外送員是一到門口拍個照就離開是不是？」對此客服則回覆外送員有撥打電話，但超過10分鐘未獲回應，但原PO回應她傳訊給客服的時間就可證明外送員沒有等超過10分鐘，不過對方堅持沒有其他客服查詢的紀錄，令原PO氣憤說到「要這樣搞我是吧，以後不會再用熊貓了」。

事後，原PO查看通話紀錄，發現根本沒有未接來電，她也花費200元車馬費請房東聯絡廠商調閱監視器，但調閱了40分鐘左右的畫面仍沒有看到外送員出現，她相當氣憤地表示「看完監視器我想說的是客服你又再騙我」。

此文一出後，許多網友也紛紛回覆，表示「如果經調閱監視器確認外送員沒有出現，且你已付費，是否可以控告外送員侵佔，和熊貓這家公司詐欺呢」、「建議用email那邊的客訴，他app上的客訴一點用都沒有」、「跟房東拿監視器畫面報警吧，不能姑息」、「我之前訂飲料也是，在那裡等了10分鐘沒看到人，結果後來他直接把我訂單取消也沒退錢」、「我覺得還是看人吧，我遇到的熊貓人都很好」、「三月免運三餐我訂了整整一個月熊貓，還沒有遇到這麼爛的事情」。

而有不少網友則是建議大家訂外送用貨到付款，可避開這種風險，「所以小知識就是千萬不要刷卡付費，貨到付款他敢跑嗎」、「貨到付款就可以大概率的避開這種事，就算線上付款有折扣我也不會妥協」、「我都貨到付款了，這樣比較保險」、「貨到付款正解，沒來就不付，冷了或翻了也能拒收」、「還好我都不用信用卡結，風險太大了」。