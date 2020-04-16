快訊

氣炸鍋攪局、問題問N遍　「陳時中弟弟」爆脾氣為哥反擊

直播／新冠肺炎疫情 指揮中心下午2時記者會

她訂外送氣炸「沒收到餐、無法退款」 網勸：貨到付款較保險

聯合新聞網 / 綜合報導
因疫情關係，許多民眾會選擇訂外送解決三餐。非文中當事人。 圖／本報系資料照
因疫情關係，許多民眾會選擇訂外送解決三餐。非文中當事人。 圖／本報系資料照

受新冠肺炎（COVID-19）影響，許多民眾選擇減少出門外食的頻率，選擇在家煮飯或訂外送解決三餐，不過近期有網友發文抱怨，表示訂了熊貓外送，準備下樓等待外送員時，訂單卻突然顯示已完成，等了半天卻未收到餐點，向客服反應後對方卻表示外送員有送達，並有撥打電話，而原PO事後調閱監視器卻發現無人出現，她氣憤表示花了200塊調監視器卻沒看到有人送來，對此許多網友直呼這根本是詐欺，並提醒大家不要用刷卡訂外送，改用貨到付款。

原PO於11日在「Dcard」發文，自己因為疫情和免運關係，時常使用Foodpanda熊貓外送，但是自己這次遇上了外送員按完成訂單卻不送單的事件，她說自己在訂單顯示快到時就下樓等待外送員，沒想到下樓刷新訂單後卻顯示已完成狀態，但她根本沒拿到餐點，也沒看見外送員，於是她立刻聯絡客服，但對方只是叫她等待2到4分鐘，接著聯絡窗口卻自動關閉了，而原PO事後又馬上聯絡另一個客服。

原PO向客服陳述遇到的問題，但客服仍回應「外送員已抵達您的送餐地址」，對此原PO相當氣憤，表示自己在樓下等卻沒看到人，根本無法領餐，她回應客服請外送員證明自己有在門口或是有打電話、傳訊的紀錄，不過客服最終仍表示外送員有在正門口等待10分鐘，並有提供照片給他們，指出因為原PO沒有領取餐點才被迫取消訂單，所以沒辦法退款。

原PO對此則提出質疑，表示「我這邊根本沒收到任何通知，也沒有訊號不好的問題，從訂單顯示快到了到已完成，只有短短2分鐘，外送員是一到門口拍個照就離開是不是？」對此客服則回覆外送員有撥打電話，但超過10分鐘未獲回應，但原PO回應她傳訊給客服的時間就可證明外送員沒有等超過10分鐘，不過對方堅持沒有其他客服查詢的紀錄，令原PO氣憤說到「要這樣搞我是吧，以後不會再用熊貓了」。

事後，原PO查看通話紀錄，發現根本沒有未接來電，她也花費200元車馬費請房東聯絡廠商調閱監視器，但調閱了40分鐘左右的畫面仍沒有看到外送員出現，她相當氣憤地表示「看完監視器我想說的是客服你又再騙我」。

此文一出後，許多網友也紛紛回覆，表示「如果經調閱監視器確認外送員沒有出現，且你已付費，是否可以控告外送員侵佔，和熊貓這家公司詐欺呢」、「建議用email那邊的客訴，他app上的客訴一點用都沒有」、「跟房東拿監視器畫面報警吧，不能姑息」、「我之前訂飲料也是，在那裡等了10分鐘沒看到人，結果後來他直接把我訂單取消也沒退錢」、「我覺得還是看人吧，我遇到的熊貓人都很好」、「三月免運三餐我訂了整整一個月熊貓，還沒有遇到這麼爛的事情」。

而有不少網友則是建議大家訂外送用貨到付款，可避開這種風險，「所以小知識就是千萬不要刷卡付費，貨到付款他敢跑嗎」、「貨到付款就可以大概率的避開這種事，就算線上付款有折扣我也不會妥協」、「我都貨到付款了，這樣比較保險」、「貨到付款正解，沒來就不付，冷了或翻了也能拒收」、「還好我都不用信用卡結，風險太大了」。

外送員 疫情 外食 詐欺

延伸閱讀

全聯「沖泡式飲品」被激推！網友手刀衝喊：買不到

在客運上廁所大便沖掉去了哪？ 網友回覆笑翻

口罩數量增加排隊人潮卻變少了？ 網友解析一關鍵原因

見女子車禍男騎士掏出衛生棉幫止血 網友大讚貼心

相關新聞

衛生紙之亂平息了？她在好市多看到滿滿一排 網：亂的是人心

新冠肺炎疫情影響，導致許多民眾紛紛爭搶物資，其中衛生紙缺貨最為嚴重。一名網友在逛好市多時，看到滿滿的衛生紙及廚房紙巾不禁感嘆，「衛生紙之亂終於平息了」。

他自曝拿外送、搭電梯不戴口罩 網秒勸：密閉空間最好戴著

昨（14）日中央流行疫情指揮中心宣布，無新增新冠肺炎確診病例的好消息，但有專家呼籲，「這僅代表境外移入的衝擊結束，並不代表社區感染衝擊結束」。有網友好奇，大家在自家社區內活動時是否會戴口罩，引起許多討論。

她訂外送氣炸「沒收到餐、無法退款」 網勸：貨到付款較保險

受新冠肺炎（COVID-19）影響，許多民眾選擇減少出門外食的頻率，選擇在家煮飯或訂外送解決三餐，不過近期有網友發文抱怨，表示訂了熊貓外送，準備下樓等待外送員時，訂單卻突然顯示已完成，等了半天卻未收到餐點，向客服反應後對方卻表示外送員有送達，並有撥打電話，而原PO事後調閱監視器卻發現無人出現，她氣憤表示花了200塊調監視器卻沒看到有人送來，對此許多網友直呼這根本是詐欺，並提醒大家不要用刷卡訂外送，改用貨到付款。

「親子丼」由來超殘忍 網曝真相全驚呆

親子丼是一道廣受大眾喜愛的日式料理，不過這道菜的名字乍聽之下非常溫馨，但卻有不少人直呼「根本太地獄」。同時吃掉媽媽和小孩所以叫親子丼，這也讓一名網友發文驚呼「為什麼會有親子丼這麼殘忍的名稱？」，引起許多人熱烈討論。

酸譚德塞招牌動作！眼鏡行超狂行銷爆紅：一直推不是辦法

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前指控台灣對他人身攻擊、歧視，引發輿論譁然，有眼鏡店業者搭上疫情順風車，利用譚德塞經典動作「推眼鏡」做行銷，網友狂讚：「小編該加薪了」。

為何只有台灣會蒸口罩？ 台人曝雙重打擊「致命真相」

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，目前國內口罩產能雖已增加，但為了提倡節省概念，疫情指揮中心日前親自示範電鍋乾蒸口罩殺菌方式，呼籲民眾可以將口罩成功殺菌後重複使用，對此有網友好奇「為什麼只有台灣會蒸口罩？」引起網友熱議。

「台港泰奶茶乾杯圖」瘋傳 網激動喊：快成立國際奶茶聯盟

近日推特上爆發中國與泰國網友的#nnevvy大戰，意外促成台灣、香港、泰國網友的團結。有個專門研究奶茶的粉專「奶茶通俗學」PO出一張「台港泰奶茶乾杯圖」，獲得2.3萬個讚，被網友瘋狂轉發1.2萬次，引發不小的討論。

在客運上廁所大便沖掉去了哪？ 網友回覆笑翻

返鄉路途遙遠，廁所是長途巴士的標配，但近日有網友在ptt上發表疑問，在客運上廁所大便，大便究竟跑去哪邊？該問題馬上引起網友熱議。

口罩數量增加排隊人潮卻變少了？ 網友解析一關鍵原因

為了讓民眾都能買得到口罩來防疫，政府實施口罩實名制，不僅徵收口罩廠，還訂出限購措施。隨著口罩產量逐漸增加，目前已來到單日產量上看1500萬至1600萬片，購買限制也從每7天3片改為每14天9片，就有網友觀察到住家附近的藥局排口罩人潮這一兩天變少了，讓他覺得很奇怪，貼文也引起網友們的熱議。

口音不同被朋友嫌台語爛 他當場遭嗆「台北腔就是難聽」

台灣南北口音腔調各有特色，不過有位自認台語程度良好的台北人與高雄的朋友聊天時卻被對方說台語不好，甚至遭對方嗆台北腔就是難聽，讓他內心不滿喊「尊重口音很難嗎」。

突繼承2億遺產好徬徨 台大獸醫曝心聲：成就感莫名消失

許多人都幻想過，如果有一天忽然中了彩券頭獎該怎麼辦，不過當真的從天而降一大筆錢，又會發生什麼狀況呢？有名年輕獸醫就表示，他忽然繼承一筆巨額遺產，頓時不知如何是好，更糟糕的事，工作的成就感莫名的消失了。

見乘客口罩沒戴好頻咳嗽 公車司機超暖舉動網友一片讚賞

疫情指揮中心宣佈民眾搭乘大眾運輸工具需配戴口罩，但一名公車司機卻見到乘客口罩沒有正確配戴，便在對方下車之後進行座位消毒，最後還為耽誤乘客時間致歉，讓一旁看到的民眾感動直言，「真是溫暖所有的乘客」。

熱門新聞

為何只有台灣會蒸口罩？ 台人曝雙重打擊「致命真相」

見女子車禍男騎士掏出衛生棉幫止血 網友大讚貼心

突繼承2億遺產好徬徨 台大獸醫曝心聲：成就感莫名消失

口罩數量增加排隊人潮卻變少了？ 網友解析一關鍵原因

酸譚德塞招牌動作！眼鏡行超狂行銷爆紅：一直推不是辦法

在客運上廁所大便沖掉去了哪？ 網友回覆笑翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。