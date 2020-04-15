在客運上廁所大便沖掉去了哪？ 網友回覆笑翻

返鄉路途遙遠，廁所是長途巴士的標配，但近日有網友在PTT上發表疑問，在客運上廁所大便，大便究竟跑去哪邊？該問題馬上引起網友熱議。

有網友以標題「在客運車上廁所大便，大便究竟跑去哪邊？」在PTT八卦板發文，表示與朋友在坐客運回高雄的途中，期間有一名大叔前往廁所，時間長達10分鐘，於是朋友就問原PO：「你知道在客運車的廁所大便，大便跑去哪邊？」原PO自信的回答：「不就是在客運車上嗎？司機在清理車子時會順便把屎尿清掉」。但這個答案卻讓同學不滿意，他認為客運應該跟火車一樣，在高速公路的時候，司機按下駕駛座的清屎按鈕，屎尿就會在高速公路排出去。

後來兩人的話題更引起一位阿姨忍不住加入對話，阿姨表示有google查一下就知道了，結果在網路上卻「找不到正確答案」，最後阿姨請了兩人吃豆乾。

文章底下紛紛引起網友爆笑留言，「你以為長途車的燃料從哪來」、「阿姨請吃豆干，似乎在暗示些什麼」、「臭豆腐業者會來回收」、「飛機似乎也是空拋的」、「結果看完留言我還是不知道答案」，也有網友認真解釋「可能要客運司機來解釋」、「跑完回站上會排掉，沒有每天清的話會滿」、「回到站上用管路排到糞坑，因此很多司機都不讓旅客使用，會很費時費工」。