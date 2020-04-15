口罩數量增加排隊人潮卻變少了？ 網友解析一關鍵原因

為了讓民眾都能買得到口罩來防疫，政府實施口罩實名制，不僅徵收口罩廠，還訂出限購措施。隨著口罩產量逐漸增加，目前已來到單日產量上看1500萬至1600萬片，購買限制也從每7天3片改為每14天9片，就有網友觀察到住家附近的藥局排口罩人潮這一兩天變少了，讓他覺得很奇怪，貼文也引起網友們的熱議。

原PO在PTT論壇發文表示從上星期口罩可買9片開始，住家旁的藥局每天都大排長龍，還排到他家樓下，讓他每次要牽機車時都會跟排隊的人鬧得不愉快，「要他們讓個路好像要他們命一樣，深怕一讓開就會有人來插隊一樣」。不過原PO發現從昨（14）日開始人潮少了許多，沒有再排到他家樓下了，讓他不解的說「是各地排隊人潮都變少了，還是只有我這裡人變少了？」

許多網友都表示住家附近的藥局人潮還是一樣的多，「沒有，一樣多，更難領，一下就發完」、「如果排買成人已經減少，但沒減少是排買兒童口罩」、「一樣多，診所外面一樣一堆人在排」、「禮拜一去看還是一堆人，沒有排隊的藥局不是賣完了就是沒加入賣口罩」、「我每天下班都還能看到40~50人在排隊，有夠扯」。

還有人分析排隊人潮變少的可能原因，「現在買一次要等2周啊」、「都發掉一千多萬人了，這週排隊就會越少了啊，是大家都想搶前幾天排隊，才會搞得大排長龍」、「都排完了啊，之前搶第一天去排隊的想也知道會大排長龍」、「4/9開始算14天，愈後面愈少」、「14天排一次，越來越少正常」、「內行的慢兩天去，一定有得買」、「成人第二週一定會剩，因為藥局配送量增加，網購也增加」。