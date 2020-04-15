突繼承2億遺產好徬徨 台大獸醫曝心聲：成就感莫名消失

聯合新聞網 / 綜合報導
獸醫的工作常會接觸小動物。 圖／pixabay
獸醫的工作常會接觸小動物。 圖／pixabay

許多人都幻想過，如果有一天忽然中了彩券頭獎該怎麼辦，不過當真的從天而降一大筆錢，又會發生什麼狀況呢？有名年輕獸醫就表示，他忽然繼承一筆巨額遺產，頓時不知如何是好，更糟糕的是，工作的成就感莫名的消失了。

一名台大畢業的26歲獸醫在Dcard上訴說煩惱，他表示以往常會夢想中樂透獲得一大筆錢，但真的發生後卻不知該怎麼辦。他的父母在去年12月時告訴他，因為父母都是退休公務員，有月退俸生活無虞，因此想把7年前自爺爺那繼承的龐大遺產交給他處理。

知道他將獲得包含現金及土地，價值近2億的財產，當下完全傻了，因為對他一個年薪50萬，無車無房無女友、開銷不高的人來說，根本是天文數字。此後4個月，他除了自己的存款外，其他的錢完全不敢碰，努力維持原本的生活，然而每到以往最開心的發薪日，才發現心情已轉變「成就感正莫名消失」，讓他陷入徬徨，猶豫自己是否該離職，但離職後又不知該做什麼。

對於他的遭遇網友紛紛投以「超羨慕」的眼光，還有不少人自薦當女友，也有人誠心建議他不要離職，因為「沒有目標或任何成就感也會膩」，或要他乾脆開間動物醫院自己當老闆卡快活。有網友則建議他可以趁機環島旅遊，放空自我審視真正想前進的方向，更提醒他在心態上千萬要穩住，免得變成敗家子，也有部分網友認為是幻想文，要原PO「醒醒吧」。

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