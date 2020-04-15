見乘客口罩沒戴好頻咳嗽 公車司機超暖舉動網友一片讚賞

疫情指揮中心宣佈民眾搭乘大眾運輸工具需配戴口罩，但一名公車司機卻見到乘客口罩沒有正確配戴，便在對方下車之後進行座位消毒，最後還為耽誤乘客時間致歉，讓一旁看到的民眾感動直言，「真是溫暖所有的乘客」。

有位民眾在「Dcard」上發文表示，日前搭公車時剛上車沒多久，公車司機突然在其中一站停了下來，原po以為司機是要下車上廁所，沒想到他是拿著酒精和衛生紙起身到後方的博愛座座位開始消毒。

當時原po見司機邊酒精擦拭邊說「前面有個上車的人口罩沒完全戴好，而且不斷咳嗽，因此才找個適當停車的點清理座位」，最後清完座位時司機也不忘消毒自己的雙手，並和車上的所有乘客致歉，「不好意思耽誤到大家的時間」，讓原po相當感動。

原po也提醒大家，搭乘大眾運輸一定要戴口罩，但並不代表有口罩就會安全，正確配戴保護別人也要保護好自己，而對於公車司機這番細心且謹慎的舉動，他也直言「真是溫暖了車上所有的乘客」。

文章一出，網友紛紛稱讚公車司機，「好天使的司機」、「司機辛苦了」、「好棒的司機，辛苦了」，也有網友提出要表揚司機，「是不是可以打去客運公司報司機的名字，就可能會有實質的鼓勵」、「太棒了，你可以幫他給好評讓他本人受益」。