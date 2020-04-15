他自曝拿外送、搭電梯不戴口罩 網秒勸：密閉空間最好戴著

昨（14）日中央流行疫情指揮中心宣布，無新增新冠肺炎確診病例的好消息，但有專家呼籲，「這僅代表境外移入的衝擊結束，並不代表社區感染衝擊結束」。有網友就好奇，大家在自家社區內活動時是否會戴口罩，引起許多討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他好奇大家在自己家的社區活動時，是否會佩戴口罩，並表示自己坐電梯到地下室開車或是到一樓警衛室拿外送餐點時，都不會戴口罩，不過許多網友卻勸他「只要出門就戴著」。

網友紛紛表示，只要出門就會戴口罩，「會啊，下去拿包裹也會戴」、「只要出家門就戴」、「我會耶，你忘記有保全確診的嗎？」、「電梯戴、中庭不戴，一進門脫口罩掛到陽台通風處然後洗手，最好是洗澡」。

有網友認為，電梯是密閉空間且有許多住戶使用，還是戴口罩會比較安全，「電梯要戴，又小又密閉，前一個人要是咳嗽，飛沫飄在裡面幾小時又去摸按鈕，如果是中低樓層我就會改走樓梯，順便當不能出門的運動」、「因為不知道會不會和鄰居搭同一台電梯，保護自己也好」、「一出門就戴，按電梯也用竹筷不用手直接按」、「會啊…電梯是密閉空間…很多住戶在使用…」。