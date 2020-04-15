公司居家上班清潔員怕沒收入 老闆一句話她感動哭

因新冠肺炎疫情影響，許多公司開始實施居家上班，也讓負責公司清潔的工作人員擔心會因此失去收入，不過一名清潔工表示，她的老闆與企業主溝通後，決定在公司休息期間仍有薪資，讓她聽了不禁感動落淚安心不少。

一名清潔工在「爆怨公社」發文說，因為疫情的變化，3月開始許多公司行號也實施分批上班或是居家辦公，讓有工才有收入的約聘清潔工作人員不禁擔心若辦公室沒開，他們就沒有工作，也間接影響薪資收入。不過原本還在擔心薪水的原po卻接到清潔公司老闆的好消息表示，和企業主溝通後達成休息期間清潔工一樣有薪水領，且不扣到一分錢，讓她瞬間放心不少。

而老闆也轉達企業主的話，內容提到「平時我們有乾淨整潔的辦公環境，清潔人員是最辛苦的功臣，最近就請安心的休息，不要擔心薪水的問題，也謝謝平時的照顧」，讓原po一看不禁感動的掉下眼淚。

原po表示，由於工作被分佈在許多辦公室及社區大樓，在這波疫情中，他們的工作也成為了高傳染風險的族群之一，很多同事都怕被傳染影響生計或是沾染危害家人，尤其是在社區大樓工作的人，幾乎得天天承受「誰誰誰好像在居家隔離」、「那個某號某樓的兒子剛從國外回來」等壓力，甚至怕到睡不著而離職。而對於企業主這一番話也讓原po說，「沒想到，我們這些社會微小的螺絲釘，也有真正的存在感的時候」。

文章一出，引來許多網友留言。網友紛紛向原po表示「辛苦了」、「感謝清潔人員 大家才有良好的辦公環境」、「謝謝您守護環境清潔，有您真好」，也有人說，「真不容易能遇到這樣好的企業主」、「很棒的老闆，讓社會多了一份愛」、「別人的老闆主管總不會讓我失望」。