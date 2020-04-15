找不到感染源疫情卻沒擴大？ 網曝主因：衛生及防疫做得好

中央流行疫情指揮中心宣布，昨（14）日無新增新冠肺炎確診病例，這是睽違36天以來單日0確診紀錄。有網友疑惑，為何找不到感染源疫情卻沒有擴散，引起許多討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他相當疑惑「找不到感染源，疫情為何沒有炸開？」，加上台師大的案例已很多人找不到感染源，前陣子許多人都認為會引發社區感染等問題，不過至今還未發生本土大量找不到傳染源的感染者，於是他好奇，找不到感染源就代表外面有帶原者在趴趴走，為何疫情卻沒有擴散，引起網友們熱烈討論。

有網友認為，可能是感染者已自癒，「成功在帶原者感染到下一個人之前自癒」、「感覺有很多無症狀患者，或許很多都自癒了，但也沒人能知道吧，大家都勤戴口罩也是個原因」、「就無症狀自癒了，但也要旁人有配合防疫不然不會有效」、「連流感這種這麼強力傳染的都直接被壓落底，就算有帶原者四處走，但他的傳染力直接被防疫措施阻擋，等到他體內免疫力上來消滅病毒就沒了」。

多數網友則認為，衛生習慣是主要原因，「口罩、洗手、不摸臉」、「感染三要素：病原、傳染途徑、合適宿主」、「台灣人衛生習慣跟個人防護做的好」、「口罩、勤洗手、不摸鼻眼口、公共場所消毒主要這四樣，也是國外很多群聚不習慣也不在乎才會那麼嚴重吧」、「努力防疫不會白費，台灣一定可以撐過去」。

有網友則分析，台灣多數人習慣快感冒或過敏時會戴口罩，保護自己及他人，由於新冠肺炎主要是飛沫傳染，戴口罩、落實洗手可阻擋飛沫，幾乎把傳染機會阻絕了，「台灣境內傳染多是家庭，畢竟誰在家會戴口罩」。