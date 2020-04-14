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華航改名「台灣航空」？ 可能要先問問長榮

他問年收多少以下不適合生小孩？ 掀網論戰曝殘酷真相

聯合新聞網 / 綜合報導
網友問年薪多少以下不該生小孩。 示意圖／ingimage
網友問年薪多少以下不該生小孩。 示意圖／ingimage

養小孩要花一大筆錢，從出生那刻的奶粉尿布錢，到小孩長大後的學費、補習費等，大筆花費光想想就令許多年輕夫妻卻步。於是有位網友上PTT「夫妻年收多少以下不適合生小孩？」，想參考網友意見，文章引起網友熱烈爭論，從100萬到300萬的標準都有。

原PO表示最近準備結婚，且房、車都有了，還沒有貸款，「那麼我就好奇了，我們只是大略評估一下而已，看起來的確是沒什麼問題，但有沒有一個確切的數字，年收多少以下不適合生小孩啊？」

此文一出，引起網友熱烈討論，「加起來沒100萬就別生了」、「兩人沒250萬就不要想了」、「南部200萬，北部300萬」、「認真回，低標雙北200萬，其他120~150萬」、「加起來兩百吧，不然兒子也只是階級複製」。也有人考慮原PO情況，認為原PO有車有房，年收50~100萬就很足夠了。

而對於網友的標準，不少人表示不認同，「南部一堆夫妻年收加起來不到70萬，照樣生小孩好咩」、「照鄉民標準大家都別生了」、「看PTT講的台灣準備滅亡」、「照鄉民標準，嬰兒的出生率會去掉90%」，也有網友揶揄「鄉民鍵盤年收都破千，你在這找不到答案的」。

也有網友回答得很中肯，「因人而異，端看你想過怎樣的生活，給小孩怎樣的教育」、「看你要窮養還是嬌生慣養囉」。而觀察網友留言，最多人回覆的是「100萬」，可見年收破百萬才能生小孩，是大部分網友心中的標準值，也反映出年輕世代對於生小孩所感到的壓力。

夫妻 PTT 嬰兒 生小孩

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