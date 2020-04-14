3000多元安全帽被嫌錢太多 網友懊惱：生命無價錯了嗎？

機車是台灣最流行的交通工具，為騎乘安全，規定都必須戴上安全帽，安全帽的選擇卻因人而異。《爆料公社》上一名網友買了3300元的安全帽，卻被家人認為花太多錢，讓他十分懊惱，認為「保護自己生命錯了嗎？」

該網友表示，家人的價值觀和他不同。家人願意花錢買一罐一千多的沐浴乳、或是買很多衣服、褲子、包包，結果大部分沒在穿；他自己賺錢買3300元的全罩式安全帽，卻被家人嫌「錢太多」，說他們的一般西瓜皮安全帽，幾百塊就可以戴10年，不需買這麼貴的。

原貼文網友認為，西瓜皮安全帽雖然便宜，但保護不了下巴和臉，而且如果花3300就能保護自己無價的生命，不是很好嗎？

其他網友們大多贊同原PO的意見，認為「出過車禍就知道全罩的重要」、「每個人對價值認定不同，但風險要自己負責」、「買1800的也是被嫌…」，也有些網友表示，曾經買過一頂快一萬，也被家人嫌貴，後來出車禍臉沒事，再買一萬三的家人就沒再說什麼了。但也有網友表示，其實不一定越貴越安全，只要有認證配上良好騎車習慣，都能有一定的保護作用。