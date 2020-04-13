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集點換購德國鍋具煮火鍋悲劇下場 嚇壞1.4萬網友

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友煮火鍋時，發生鍋具玻璃上蓋爆裂意外。圖擷自《我愛全聯-好物老實說》粉團
一名網友煮火鍋時，發生鍋具玻璃上蓋爆裂意外。圖擷自《我愛全聯-好物老實說》粉團

超商、賣場集點換購成風潮，其中全聯還曾率先以換購德國名牌廚具為號召，創下驚人銷售成績。但一名女網友PO文表示，使用換來的鍋子卻發生玻璃上蓋破裂，碎片還掉進鍋子，讓她嚇傻。貼文吸引1.4萬網友按讚，齊聲驚呼「太可怕了」。

一名網友在《我愛全聯-好物老實說》粉團發文，使用從全聯換購德國WMF牌火鍋時，剛蓋上鍋蓋，突然「蹦」一聲發出巨響，就見到原廠配置的玻璃上蓋碎裂，一些碎片還掉進鍋裡，趕著上桌的料理就這樣報銷了。

原PO說明自己在使用上並無異常，因蓋子無孔洞，蓋上時有留細縫，使用前蓋子是乾躁狀態未碰過水，平常也小心放置。強調發文「不是想對廠商主張什麼，只是想提醒使用者」、「請全聯正視產品品質」，她表示蓋子沒有再換就可以，若是爆裂當下碎片噴飛傷害到家人，那是「賠幾個億都換不回的痛苦」。

貼文引來網友齊聲驚呼「好危險」、「太可怕了」、「天啊，我家有一個一樣的」、「還好妳沒受傷」。還有人分享換購的不良經驗，「換三個保鮮盒，無故爆裂兩個」、「花兩千多換了果汁機，打不到幾次底部落底」、「換過一個不沾鍋用沒兩三次就鍋面起泡壞掉了」，質疑換購物品質差「是不是趕工造成？」、「是大陸製？」抱怨「換購就算了，還要加很多錢卻是這樣的品質」，多數人都建議原PO一定要向全聯反映此狀況，「以免全台發生不幸事件」。

2017年全聯推出集貼換購德國知名大廠WFM鍋具活動，其中一項壓力鍋產品原預估2萬個，沒想到活動檔期結束，換購數量竟高達22萬個，是該廠商一年的銷售量。

全聯 集點

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