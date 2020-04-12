拿口罩發送給病患家屬 護理師被嫌手髒超無奈

新冠肺炎（COVID-19）已造成全球170多萬人確診，逾10萬人死亡，各國染病人數不斷增加，也造成醫護人員相當疲累，而口罩更成為民眾最搶手的防疫物資之一。一名護理師在網路上發文抱怨拿口罩給病患家屬時卻被嫌手髒，讓她心裡難過又生氣，不懂為何要拿又要嫌，網友們看了也暖心的留言給予安慰。

這名護理師在《Dcard》論壇寫道自己在醫院病房服務，政府為了讓住院病患家屬能無後顧之憂，提出「1天可領2個口罩」的防疫配套措施，每天由白天班護理師協助發放口罩，但昨（11）日原PO在發口罩時卻遭到家屬嫌棄。她說昨天發口罩給一名家屬時，手捏著口罩的邊緣交給對方，並請對方簽名，但家屬看到她拿口罩的方式卻脫口說出「矮額，妳的手有沒有乾淨啊？」讓原PO聽了很傻眼。

她告訴家屬醫院的工作車上都有酒精，護理人員也都會洗手，請對方放心。雖然有解釋清楚，但家屬的話讓她聽在耳裡卻很不是滋味，原PO說當下很想回話「那你幹嘛來住院？不要拿啊，去外面排隊購買啊」，但為了避免紛爭她並沒有說出口，她感嘆的說「沒必要這樣講話，就算是擔心也不用加上語助詞『矮額』」。

網友們看了貼文後紛紛為原PO打抱不平，「家屬真沒禮貌，辛苦妳了」、「醫護人員辛苦地照顧每個病患，每天事情都多的跟什麼一樣，現在還要分時間出來發放口罩，還要被嫌東嫌西」、「誰歧視醫護和他們的小孩，我一定電爆對方」。不過也有人對於原PO沒有戴手套就拿口罩提出質疑，「為什麼不戴手套啊？」、「手套真的要戴，以免好心還要被嫌東嫌西」、「現在的時機點這麼敏感，我也覺得戴個手套比較好」。

還有同樣也是醫護人員的網友有感而發的說，「我們這些人不是聖人，但我們願意為了大家的健康而付出一些其他人不必付出的，這是我們這行的艱辛，我也同樣尊重其他各行各業，同樣敬佩不同行業的艱辛」、「我自己也在醫院工作，這次疫情發生，比起醫院的人，更怕那些外面來醫院的」、「我們單位會帶手扒雞手套，省得一堆家屬在那邊慮病症發作」。