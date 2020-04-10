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台灣哪縣市美女最多？網激推「這地」居冠 台南因她上榜

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇詢問「台灣哪個縣市美女比例最高」，問題一出立刻掀起熱議。圖擷自instagram
網友好奇詢問「台灣哪個縣市美女比例最高」，問題一出立刻掀起熱議。圖擷自instagram

每個人對於「美」的定義不同，有人喜歡瓜子臉、大眼睛，有人偏好歐美立體五官，這讓一名網友好奇詢問「台灣哪個縣市美女比例最高」，問題一出立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文表示，日本的秋田、福岡、京都是著名的美女產地，那說到台灣美女產地會想到哪個縣市？網路上一堆縣市都自稱自己出美女，但實際上是不是美女就不得而知，「大家覺得台灣哪個縣市美女比例最高？」

貼文一出，多數網友投給「台北」，認為台北女生會打扮、化妝，容易讓人留下深刻印象，「台北吧！比較多會化妝」、「台北輕熟女也很正」、「台北吧，畫妝比例高自然正妹變多」、「台北最多」、「會打扮的話還是台北」、「台北美女真的多」

台南因為有林志玲跟周子瑜呼聲排第二，「台南有子瑜一個就夠打了」、「台南派一個子瑜全打趴了」、「台南有林志玲跟周子瑜」、「台南，真心不騙」、「認真回台南美女多，有子瑜就贏了」。

正妹 PTT 周子瑜

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