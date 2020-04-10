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超商領口罩也有風險？ 網友分享這功能：快速又安全

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩實名制除了藥局能夠購買之外，也能使用網購預訂、超商取貨功能。 圖／聯合報系資料照片
口罩實名制除了藥局能夠購買之外，也能使用網購預訂、超商取貨功能。 圖／聯合報系資料照片

網路預購口罩上路以來已獲得許多人的好評，一些平時因為上班無法排隊買口罩的民眾都認為非常方便，不過因為新冠肺炎疫情相當嚴重，有人擔心到超商操作機器列印小白單（取貨單）時，因為會碰觸到機器螢幕，可能會因此沾染上病毒，成為防疫破口。一名網友在網路上分享可利用超商APP刷條碼領取的功能，就可避免操作機台碰觸螢幕的風險，貼文也讓其他網友們看了大讚方便又安全。

原PO在PTT表示自己的手機有下載全家超商的APP，昨（9）日發現有一項「口罩領取」的新功能上線，當預購口罩成功後，只要點入這項功能，輸入領取序號和身分證末4碼後就會出現條碼，然後再拿著手機到櫃台讓店員刷條碼，就能直接領取口罩了，完全不需要再到機器旁列印小白單，如此一來也能減少碰觸螢幕所帶來的感染風險。

許多網友看了紛紛大讚這項功能太方便了，「超級方便，10秒取貨」、「推，我也領全家，全程不到三分鐘」、「太晚知道了，剛領完了」、「推，不用排隊真方便」、「又更快速方便了」、「連機台都不用碰喔，讚」、「很好，可以減少小白單的浪費」、「不用浪費紙印出來，也不用碰髒髒的機器，這樣好多了」；還有人說4大超商都有這樣的功能，「7-11的三大APP（7-11、Open Point、ibon）都可以使用哦」、「萊爾富也有」、「其實OK超商也可以用app領口罩了」。

第四輪口罩實名制從4月8日到10日開始預購，16日到29日取貨，除了4大超商之外，還增加了全聯、美廉社可供取貨。全聯表示，民眾使用eMask口罩預購系統登記預購並完成繳費，之後攜帶身分證或上面有身分證字號的駕照、健保卡等，以及提供取貨序號讓門市人員予以核對，即可完成領取口罩程序；美廉社也表示消費者只要報身分證後四碼及提供取貨序號讓門市人員核對，即可完成領取口罩程序。

網友分享使用超商APP領口罩功能。 圖／翻攝自PTT
網友分享使用超商APP領口罩功能。 圖／翻攝自PTT

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