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挑口罩顏色、選大小 奧客超盧讓藥局人員快崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩實名制升級後，藥局門口排隊的人潮又多了起來，讓工作人員相當忙碌。 圖／ingimage
口罩實名制升級後，藥局門口排隊的人潮又多了起來，讓工作人員相當忙碌。 圖／ingimage

口罩實名制昨（9）日再升級，每人每14天可買成人口罩9片，兒童口罩10片，而且不用分單雙號就可購買，昨天第一天上路後吸引了許多民眾到藥局外排隊，也讓工作人員忙得不可開交。一名在藥局上班的女網友在《Dcard》發文寫道昨天新制上路後，為了應付購買人潮忙到沒時間休息，甚至還遇到好幾名很「盧」的顧客，讓她相當無奈。

原PO說昨天開放可一次購買9片口罩後，一早藥局門口就出現排隊人潮，讓她忙到連上廁所、吃早餐的時間都沒有，不過最讓她崩潰的是遇到好幾位「奧客」。起先是有一位阿姨拿了4張健保卡要來代買口罩，但檢查後發現這4張健保卡都已經在4月3日領取過，得要過7天才能再買，但這位阿姨卻開始碎碎念，一直盧原PO換口罩給她，不管怎麼解釋都聽不進去，讓原PO氣得揚言要報警才平息紛爭。

不只這位阿姨很盧，原PO說前一天還遇到另一位女顧客想挑顏色，她覺得家裡都是男生，戴粉紅色的口罩不好看，執意要換藍色的；還有一名外籍配偶嫌口罩太大，要求退回，甚至還大聲責罵藥局人員為何沒有比較適合大小的口罩，這些要求都讓原PO快要氣炸了。

最後她提到有一名伯伯因為報錯名字，讓工作人員怎麼找也找不到他所報的這個人，伯伯還大聲斥責，罵到原PO都快要哭出來了，最後他才道歉的說是自己記錯名字，而原PO還得笑臉的回應，讓她覺得心很累。

許多網友紛紛為原PO打氣安慰，「謝謝有妳」、「不理性的阿伯阿姨很多」、「挑什麼顏色啊，講真的有口罩戴應該就很好了吧，不然就買口罩套套上去啊」、「辛苦了！每次我去排口罩時也遇過很多奇怪的人，有遇到前面的人也是挑口罩顏色樣式，也有遇過那種盧著要插隊的」、「很多長輩仗著自己年紀大就沒有分寸，真是頭疼」。還有同行看了原PO貼文也很有同感，「謝謝妳把我的心聲都寫出來了，今天賣了350份大人、40份小孩的口罩，還被一堆不理性的民眾罵，快瘋了」、「我懂，每個人來都要挑，門口貼著賣完了還是要問個開心，每天講個上百次的『不好意思賣完了』，還有人覺得我們私藏，還被客訴」。

新冠肺炎 口罩

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