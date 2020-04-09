日本諧星地位特別高？網揭「殘酷真相」

諧星在螢光幕上總是帶給觀眾許多歡笑，不過在熬出頭之前，背後的辛酸無人知。對此，就有網友好奇發問「為什麼日本諧星地位特別高？」引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT發文表示，「在日本演藝圈諧星只要熬出頭來，地位和身價會跟著水漲船高，而轉做MC（主持人）也相當容易，很多日本大御所MC就是諧星出身，為什麼日本諧星地位特別高呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「他們很會帶氣氛」、「在日本搞笑被視為一門高深的學問」、「日本諧星超敬業」、「你該看看日本諧星對比亞洲諧星藝人有多敬業」、「用心努力程度跟敬業態度，跟其他國家諧星比贏太多」、「能當諧星的頭腦都不錯，接梗拋梗反應超快」。

不過也有網友點出殘酷現實，「是主持人的地位高，不是諧星的地位高」、「沒上去主持人之前沒有價值吧」、「我比較好奇有哪個行業熬出頭來地位會不高的」、「觀眾愛看才有行情，有行情才有地位」、「任何工作能做出成績來，當然地位高」、「你只看頂端當到MC有固定節目的吧，日本底層諧星超多，根本養不活自己要去打工的一堆」。