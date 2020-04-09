雲端備份發現多年前丟失的手機出現熟悉面孔 網友全罵翻

手機裡的雲端系統深受許多人喜愛，因為就算手機壞了或換手機，原本的資料都還是會儲存在雲端裡，不過日前一名網友竟在多年前遺失手機的雲端內，發現熟人的面孔，於是懷疑手機當時被她拿去佔為己有，貼文一出網友紛紛一面倒認為「一定要問清楚！」。

今（9日）一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，六年前他的手機掉在某所國小，之後因為找不到而去報警，但一直沒有下落，沒想到最近因為要找當年的照片登入當時手機的雲端，卻發現熟悉的面孔。

原PO提到，因為相簿有備份功能，因此看到了拿走他手機的人的長相，而這麼剛好那個人是他朋友的表妹，原PO也進一步解釋當年手機不見時還不認識他朋友，是在手機不見後3年才認識。

原PO推算這隻手機現在應該已經不在了，不過看日期得知當時有維持使用一年左右，這讓他非常不知所措，也想知道網友們的想法「你們會算了，還是會去詢問？還是有什麼更好的辦法？」 。

貼文一出立刻引起網友們熱烈討論並紛紛留言表示，「撿了佔有還是偷都不對，會問看看對方到底是怎麼拿到手機的」、「我會問，她怎麼有這支手機的，然後找一下相簿跟她説那是我之前在用的，看她怎麼回！」、「不會要回來！但是至少讓對方知道妳知道這件事」，不過也有網友認為「有沒有一種可能，手機被撿到的人拿去賣掉，朋友的表妹買到」。