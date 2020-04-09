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公司防疫規定合理嗎？ 員工爆擠會議室共餐「50公分不到」

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情延燒，辦公室用餐也成問題。圖／ingimage
疫情延燒，辦公室用餐也成問題。圖／ingimage

擔心疫情持續擴大，許多民間企業為防疫「超前部署」，訂立許多內部防疫措施，但有些規定卻讓人搞不懂。一名網友就在爆料公社》上抱怨，他們老闆聲稱防疫，強制全體員工禁止在外用餐，卻沒有遵守安全距離，向老闆反映，老闆竟回嗆「如果不懂請閉嘴，沒有要你發表意見。」

網友說，昨天接到公司發的一則公告，禁止員工在外用餐，只能自己帶或是叫便當外帶回公司會議室吃。但他認為，在會議室用餐所有人都擠在一起，連50公分的距離都不到，可能反而讓在外感染者傳染給公司同事。

他在公司的Line群組質疑這個規定，並表示室內至少要隔1.5公尺比較好。沒想到主管竟怒嗆「你知道背後的含義與考量是什麼嗎？如果不清楚，請先私下詢問，否則請閉嘴，沒有要你發表意見」，讓他十分傻眼。

對此，網友們也表示「老闆自以為是的做事，真的很討人厭」、「可以選擇不拿他薪水嗎？」、「錯誤的政策有時候更可怕」。原網友最後還補充，同事發燒擔心潛伏期想在家隔離3~5天，老闆卻要求沒有確診就要來上班，令人擔心引起疫情擴散。

圖／截自爆料公社
圖／截自爆料公社
圖／截自爆料公社
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爆料公社 便當 疫情 發燒

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