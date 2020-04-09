怕被查抄？ 繼gimy.tv之後 這幾個盜版影視網站也都關了

台灣流量最大的盜版影視網站楓林網被刑事局查抄後，流量第三的gimy.tv也無預警關閉。而同樣有許多網友在用的伊莉論壇，則在4日就被網友爆出電影下載區和連續劇區都消失了，網友即使身為「尊貴會員」也看不到。此外，小鴨影音、momovod和Love TV Show等盜版影視網站目前也都停止運作。

4日有網友在PTT八卦版爆料「伊莉電影下載區不見了」，並哀號「世界末日啦，伊莉電影下載區跟連續劇區都消失了，連身為尊貴會員的我，都看不到」。此文一出，下面一片罵聲，「盜版仔滾啦」。另一篇文還有人表示伊莉是在4月4日關閉的，推測可能與中國的「全國哀悼日」有關。

此外，小鴨影音和momovod目前也都停止運作，點進網站只能看見一片空白，上面只寫著一句「抱歉！該站點已經被管理員停止運行，請聯繫管理員了解詳情！」。另外還有網友指出Love TV Show也暫時關閉，實際進入網站，上面寫著「和大家說聲抱歉，版主要休息了，感謝長久以來的支持，珍重再見。」

除此之外，經網友整理，58B.TV、POKU TV、天天韓劇、南瓜影音等平台也跟著關閉。這些消息在網路上引起討論，網友哀鴻遍野，但也有不少支持正版的網友趁機勸導看盜版的網友付費支持正版版權，基本月租270的Netflix是最多網友推薦的正版串流平台。