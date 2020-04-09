網友好奇問最奢侈「家中設備」 透天厝自用電梯只是小意思

現代人居住空間有限，家裡通常不會擺太多不必要的東西。《PTT》一名網友拜訪朋友家，竟發現他的家裡有外面洗手會出現的烘手機、還有立式飲水機，讓他大開眼界，也發現原來貧窮限制了自己的想像力。這也讓他不禁想問「究竟大家還看過哪些家裡有的奢侈品？」，網友也提供各種五花八門的答案。

許多網友的答案與房屋設施和格局有關，「樓中樓加小吧檯」、「停機坪，停小直升機的」、「家裡是自動門」、「朋友家中有瀑布景觀設施」、「透天厝裝自用電梯」、「家裡有攀岩場」、「以為是泳池結果是浴缸」、「八百萬的沙發，去作客只敢坐在地毯上」。

也有些網友看到的是昂貴的收藏品，「好幾套全金屬的1:1鋼鐵人」、「全世界只有一台的紅色Fazioli鋼琴」、「總價上億的博物館等級名畫與瓷器」、「院子裡養孔雀或鱷魚」、「Meissen收藏，一個大花瓶就幾百萬台幣」、「酒窖，整面老茶磚」也有網友表示，閒置空間是最奢侈的，真的有錢人坪數超大傢俱超少，藝術品比傢俱還多。

說到炫富的家居設施，黃金馬桶常常成為話題。台灣早期大亨「選美皇帝」唐日榮就曾自誇家中有黃金馬桶。義大利藝術家卡特蘭也曾在2016年打造了一個一億五千萬的18K金馬桶，卻在不久後在英國邱吉爾故居遭竊。