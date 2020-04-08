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想要有棟房！他考慮買地擺「貨櫃屋」 網勸買露營車好了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友想到若買一塊地在上面放貨櫃屋再牽水電，是否會比買房便宜，引起不少網友討論。圖取自ingimage
一名網友想到若買一塊地在上面放貨櫃屋再牽水電，是否會比買房便宜，引起不少網友討論。圖取自ingimage

許多人的夢想是有棟自己的房子，但房價居高不下，若沒有足夠的金錢恐怕很難達到目標。一名網友想到若買一塊地在上面放貨櫃屋再牽水電，是否會比買房便宜，引起不少網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他表示現在房子昂貴，若買塊便宜的土地在上面放貨櫃屋，再牽水電即可居住，且貨櫃屋也有不少優點，好搬家又不怕地震震倒，於是詢問網友「買地放貨櫃屋是否會比買房便宜？」。

有網友認為要牽水電不容易，「水電建物要有合法建照才能牽」、「申請不到執照就是違建，連當倉庫都不行」，有網友認為買地還不如買中古屋、「找便宜的地？還不如直接找該區中古屋」、「你以為買地便宜嗎？貸款成數比房子還低」、「貴的是地又不是建物，你都有整塊地了為什麼不直接蓋透天要住貨櫃」、「買露營車比較方便一點」。

有網友則提出貨櫃屋的缺點，「下雨會超吵啊」、「夏天熱爆，冬天冷爆」、「很熱，而且沒做防水的話，在多雨台灣容易銹蝕」、「種樹也沒法解決屋內熱的問題，最終還是得裝冷氣，至於冬天，貨櫃屋有縫隙，沒法阻擋冷空氣從縫隙跑進去…最終還是得裝冷暖氣機…」。

不過，有網友則反駁，現在已有做貨櫃屋的業者，可以處理相關問題，「很多人這樣玩了，都有業務負責水電申請了」、「美國也越來越多人住車裡或住貨櫃也能弄得很舒適」、「貨櫃的居住已經很多人在做了，隔熱、給排水、電力系統都有辦法處理，建物本身的成本確實低啊當然不是一個貨櫃買來就可以直接住啦～」、「我有一個朋友住花蓮就是你說的這樣，而且越改越厲害」、「有專門在改貨櫃的業者，我去參觀過，東南亞一堆酒吧貨櫃屋」。

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