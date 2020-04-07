打工妹被惡意資遣又拖薪 老闆娘竊笑拿二袋硬幣：給妳的禮物

打工除了要小心被騙財、騙色，可能還得小心不要遇到爛老闆！一名女大生在Dcard論壇上分享自己的經驗，她表示，前陣子半夜忽然收到補習班老闆傳的訊息告知資遣，給的理由也讓人摸不著頭緒。

此外，老闆一直不趕快傳打卡單給大家算時數，後續再跟老闆要時，卻收到「我沒有像妳們一樣很閒，我很忙」這樣的回覆，po文的女大生也反擊嗆回去說「講話可以尊重一點嗎？我們也是有在忙課業的。」

女大生認為可能老闆覺得被嗆很不高興，後續也是拿很多事情和藉口來壓她們，「覺得我們是大學生好欺負吧」，原本通知要她領薪水的時間又突然要改期，結果偏偏再碰上清明連假。

不過，據女大生跟勞工局求助後得到的說法「發薪日前要結清薪水給資遣的員工」，於是她直接去補習班領錢，迎面而來的卻是老闆娘用竊笑的表情對她說「這是老闆給妳的禮物」，接著便拿出二大袋的硬幣，三分之二是1塊錢，三分之一是5塊錢，總共八千多塊的薪水，用這樣的方式給她。

當下她雖然感到傻眼，但因為一刻也不想多待，更不想再看到老闆的嘴臉，於是馬上與陪同來的友人離開，事後她不禁抱怨，「多爛的形容詞來罵這個老闆都是太高估他了」，她也希望大家不要跟她一樣遇到爛老闆。

底下有不少網友同情該位女大生的遭遇，紛紛回應說「如果這件事被家長知道，誰還敢把小孩送來補習？」、「這種人品的補習班可以關了吧？」、「如果是我就要求當面清點清楚，故意占它櫃檯耗個幾小時來慢慢點。」

也有網友問說，老闆是否有幫妳保勞健保？工作時數符合法規嗎？補習班有消防設備嗎？有沒有違建？「能檢舉的項目去檢舉一輪，不要怕，反正妳已經離職了」，不過該女大生則回覆「對，就是有保勞健保，沒有東西可以檢舉他。」