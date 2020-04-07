孕婦防疫婉拒碰面 遭澎湖友人酸大驚小怪：懷龍種？

朋友不該互相體諒嗎？一名孕婦因婉拒友人的吃飯邀約，而被酸「懷龍種」，還遭封鎖，讓她感到委屈。但網友們皆一面倒相挺，認為她的做法正確，自私的人不值得深交。

這名孕婦在臉書社團「爆怨公社」發文，透露自己與丈夫求子多年，好不容易人工受孕成功，加上最近疫情嚴重，因此她在測到胎兒心跳後就辭職，專心在家養胎。

她表示，最近有個許久不見的朋友要從澎湖回來台北，以前每回他飛來，他們一定會聚聚，但這次基於懷孕和疫情，她向朋友表明不方便碰面，然而對方卻無法理解，直說「吃個飯而已，沒那麼嚴重啦」。

由於發文孕婦態度堅決，該名澎湖友人轉怒，酸她「妳真的很誇張，懷孕而已，哪個孕婦不是繼續工作，就妳最尊貴，懷龍種哦」，並嗆「我難得來一次這樣妳也不出來，真不夠朋友」，之後便直接封鎖發文者，並到處對他們的共同好友說她的不是。

「難道我真的錯了嗎？」發文者說，她現在儘量不出門，避免帶病毒回家，是為了保護自己和家人，「講句白一點的，我還想多活幾年啊」，無奈朋友並不諒解。

看到孕婦的沮喪貼文，網友們紛紛打氣，留言支持她的決定，認為對方不是真正的朋友，「保護自己跟肚子裡面的寶寶，這樣做是對的」、「這點小事就封鎖，他才不是朋友，而且還玻璃心」、「以為世界是圍著他轉嗎？不需要跟那種人深交」、「雖然病毒可怕，但是這朋友更可怕」、「真正的好友是會體諒你而不會勉強你的」，還有人勸她先別多想，「現在解釋什麼他都聽不進去，所以不用理他，等以後再補償他就好了」。